Le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’aura pas d’emplacement pour le stylet S Pen

Que nous réserve le Samsung Galaxy Z Fold 4 en 2022 ? S’il va suivre l’exemple du Galaxy Z Fold 3, alors il devrait venir avec un support pour le stylet S Pen de Samsung. Mais, une nouvelle rumeur suggère que ce support n’ira pas plus loin.

Selon Naver, aucun des prototypes du Galaxy Z Fold 4 en cours de développement chez Samsung n’a de port intégré pour loger le S Pen, ce qui rend peu probable que nous en voyions un dans la version finale du pliable. Le design va apparemment être finalisé en mars.

L’absence de fente pour le S Pen n’est pas un désastre — le Galaxy Z Fold 3 n’en a pas, et le Galaxy S21 Ultra non plus — mais c’est certainement beaucoup plus pratique. Il s’agit d’une caractéristique clé de la série Galaxy Note qui n’a pas encore fait son apparition sur d’autres smartphones. Il est possible que vous puissiez acheter un étui Samsung officiel pour le Galaxy Z Fold 4 afin d’y loger le S Pen — sinon, vous devrez compter sur votre poche ou un étui tiers pour ranger le stylet lorsqu’il n’est pas utilisé. Sinon, vous pouvez toujours le ranger derrière votre oreille jusqu’à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

Bien que l’extension de la prise en charge du stylet S Pen aux modèles Ultra de la série S et de la série Z Fold soit la bienvenue, il semble que Samsung ne soit pas totalement engagé dans ce changement — ou peut-être n’est-elle pas certaine que tous ceux qui achètent ces smartphones voudront un stylet S Pen.

Nous n’avons pas encore entendu beaucoup de rumeurs autour du Galaxy Z Fold 4, mais il a été dit que certaines des mises à niveau de la caméra seront plutôt décevantes, et qu’il pourrait être mis en vente à un prix moins élevé que son prédécesseur. Si Samsung s’en tient à son calendrier 2021 en 2022, nous devrions voir le smartphone pliable vers le mois d’août de l’année prochaine.

La fin de la gamme Galaxy Note

Au milieu d’une pandémie mondiale et d’une pénurie de puces qui a touché à peu près toutes les entreprises électroniques du monde, il semble que Samsung ait décidé d’arrêter la gamme Galaxy Note : il n’y a pas eu d’annonce officielle, mais le Galaxy Note 20 de 2020 n’a pas eu de successeur en 2021.

Avec le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy Z Fold 4 en route, on pourrait dire que la série Note n’est pas vraiment nécessaire — surtout si ces smartphones ont un support S Pen, comme prévu. Cependant, sans un emplacement S Pen intégré, ce support ne va pas plus loin. Pouvoir ranger le stylet dans le smartphone lui-même est beaucoup plus pratique que d’acheter un étui séparé pour cette tâche — ce qui est nécessaire pour le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3. Le support intégré était une grande partie de l’attrait du Galaxy Note.

Le Galaxy S22 Ultra devrait être plus proche du Note que jamais lorsqu’il apparaîtra l’année prochaine, et pourrait même adopter le nom du Note.