Instagram va ajouter de nouvelles fonctionnalités bienvenues à la plateforme dans un avenir plus ou moins proche, selon les récentes conclusions de Alessandro Paluzzi, autoproclamé ingénieur en rétro-ingénierie et développeur mobile.

Paluzzi a toujours aimé analyser les versions bêta des APK d’Instagram, Snapchat et d’autres applications pour avoir un aperçu des futures mises à jour, et cette fois-ci ne fait pas exception. Sa plus récente incursion dans le code source d’Instagram a révélé que Instagram est sur le point de mettre en place une option « J’aime » pour les Stories, entre autres choses.

Jusqu’à présent, Instagram a seulement donné aux utilisateurs la possibilité de réagir de plusieurs façons aux Stories des gens, ce qui est différent d’un pouce levé ou d’un like ordinaire. En glissant vers le haut depuis le bas de l’écran d’une Story, par exemple, vous pouviez « réagir rapidement », ou choisir parmi un groupe prédéterminé d’emojis pour réagir.

Vous pouvez également réagir à une story en envoyant un GIF ou un message écrit. Cependant, ce qui est probablement la fonction la plus élémentaire de toutes, à savoir la possibilité d’appuyer sur le bouton « J’aime », a étonnamment pris tout ce temps pour apparaître. Pour mémoire, une fois que les Stories ont été affichées pendant 24 heures, tous les « j’aime » ou les réactions envoyées disparaissent avec elles.

Outre la possibilité « d’aimer » les Stories, Paluzzi a également découvert que les animateurs des émissions « Live » d’Instagram pourront bientôt ajouter des modérateurs à leurs flux, afin de surveiller le flux et de contrôler les discussions.

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video 👀 pic.twitter.com/Aqp0bVttwR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 12, 2021

Des animateurs pour les Live

Selon les informations recueillies, les animateurs ne pourront avoir qu’un seul modérateur par vidéo Live. Cette personne devra être choisie dans la liste « Qui regarde ? » et sera autorisée à modérer les commentaires (naturellement), à activer ou désactiver les questions et à gérer les demandes de diffusion en direct.

C’est également Alessandrio Paluzzi qui a découvert avant tout le monde de nombreuses fonctionnalités d’Instagram à venir, comme les « Exclusive Stories », les objets de collection NFT (qui ne sont toujours pas sortis), l’outil d’analyse Insights, et bien d’autres encore.