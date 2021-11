Le site Web du Google Play Store fera peau neuve après de nombreuses années d’existence

Google a finalement décidé de changer l’apparence de la version Web du Play Store après avoir gardé le même et vieux design depuis des années. Un nouveau design du Google Play Store a été repéré, offrant un look épuré, qui correspond à l’apparence de l’application Play Store.

Selon un rapport d’Android Police, le nouveau site Web de Google Play Store a commencé à être mis en ligne dans quelques régions, notamment en Corée et à Taiwan. J’ai essayé d’y accéder, mais sans succès.

Le nouveau site utilise l’espace supplémentaire que l’ancien laissait et ainsi, le contenu et les icônes des applications apparaissent plus grands. Au lieu d’un thème gris, le site est maintenant en blanc. La barre latérale de l’ancien look (composée de plusieurs options pour les utilisateurs) a disparu. Cela contribue également à l’allongement du contenu. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours accéder à ces options.

Les options (Votre bibliothèque, Achats, Abonnements, Méthodes de paiement, Historique des commandes, Récompenses, Paramètres, etc.) se trouvent désormais dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. La seule chose qui n’a pas changé est le logo Google Play Store, toujours situé dans le coin supérieur gauche.

Quant aux listes d’applications, elles apparaissent désormais sous la forme d’un carrousel horizontal, contrairement à l’énorme liste qui apparaissait auparavant. La recherche d’applications et de jeux est également facilitée, car le site Web affiche désormais des recommandations automatiques, à l’instar de l’application Google Play Store. Dans la section des applications et des jeux, vous pourrez également choisir les appareils. Les options comprennent le smartphone, la tablette, la télévision, le Chromebook, Wear OS et les applications disponibles en voiture.

Une refonte en cours

Les pages des applications individuelles ont également changé. Il y a une barre de défilement pour afficher les captures d’écran et les galeries multimédias, quelques applications ont un titre et une icône géants, et les contacts des développeurs et les suggestions d’applications ont une barre latérale sur le côté droit. Les titres de jeux ont également des bandes-annonces en plein écran pour une lecture automatique.

Il faut savoir que cette refonte est encore en cours et qu’il reste à voir quand elle sera disponible pour tous. Je vous tiendrais au courant.