Instagram ferme Threads, Meta veut consolider ses applications de messagerie

Il semble que l’application de messagerie autonome d’Instagram, appelée Threads, va bientôt fermer ses portes dans le cadre d’une consolidation en cours des applications de messagerie par Meta (la société anciennement connue sous le nom de Facebook qui possède Instagram).

Threads est arrivé en 2019 comme une alternative autonome à la messagerie directe dans l’application Instagram. En gros, Threads était à Instagram ce que Facebook Messenger est à Facebook. Cependant, l’application autonome n’a jamais vraiment pris son envol, en partie parce que sa version initiale avait une interface maladroite et limitait également les gens à échanger des messages privés uniquement avec leurs « amis proches », sur Instagram.

Une importante mise à jour en 2020 a tenté de résoudre certains de ces problèmes, mais c’était probablement trop peu, trop tard. Bien que l’application ait offert quelques fonctionnalités uniques, la plupart des gens préféraient simplement poursuivre leurs conversations dans l’application Instagram proprement dite.

Ce n’est donc probablement pas une grande surprise que Meta abandonne Threads. Selon TechCrunch, l’application ne sera plus prise en charge d’ici la fin décembre. Ceux qui utilisent encore Threads commenceront à voir des notifications dans l’application leur conseillant de retourner sur Instagram le 23 novembre.

TechCrunch note que Threads a fait l’objet d’environ 13,7 millions d’installations dans le monde entier sur l’App Store et Google Play, mais on ignore combien de ceux qui ont téléchargé Threads ont continué à l’utiliser. Les évaluations n’ont pas été très positives non plus, avec de nombreuses plaintes concernant le design de l’application, les fonctionnalités manquantes et les bugs.

Une fin logique

Facebook a également rendu ses applications Messenger et Instagram interopérables peu de temps après la sortie de Threads, ce qui signifie que les fans d’Instagram avaient une bien meilleure alternative. Il n’y a jamais vraiment eu de raison claire pour la poursuite de l’existence de Threads après cela, d’autant plus que la société a continué à déployer de plus en plus de fonctionnalités dans Instagram et à laisser Threads derrière elle. Si Messenger et Instagram prennent désormais tous deux en charge la messagerie multiplateforme, l’entreprise a déclaré qu’elle avait l’intention d’intégrer également WhatsApp.

Meta indique qu’à la fin de la prise en charge de Threads, les utilisateurs seront automatiquement déconnectés et l’application ne sera plus disponible sur l’App Store ou sur Google Play. À ce moment-là, toutes les fonctionnalités de Threads seront disponibles dans l’application principale d’Instagram.