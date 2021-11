Twitter arrête le rafraîchissement automatique de la timeline pour lire tranquillement un tweet

Twitter a récemment proposé plusieurs mises à jour pour améliorer l’engagement sur sa plateforme. Des changements tels que le fait de rendre les espaces Twitter plus accessibles et de donner aux utilisateurs la possibilité de bloquer en douceur de gênants abonnés, se sont avérés bénéfiques pour la plateforme. Aujourd’hui, un autre changement très attendu a été apporté par le géant des réseaux sociaux.

Le service d’assistance de Twitter a annoncé qu’une mise à jour de Twitter destinée à résoudre le problème de la disparition des tweets apparaîtra dans les prochains jours. En effet, Twitter a mis à jour sa plateforme afin d’empêcher le rafraîchissement automatique du fil d’actualité des utilisateurs, qui entraînait la “disparition” de certains tweets pendant qu’ils les lisaient.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais choisir quand ils souhaitent charger les tweets nouvellement accumulés sur leur timeline.

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline –– click the Tweet counter bar at the top.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 15, 2021