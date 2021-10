Twitter Spaces permet à tout le monde d’héberger des espaces sur Android et iOS

Twitter Spaces est une fonctionnalité qui a été lancée au début de l’année, dans le but de concurrencer Clubhouse. En fin de semaine, la plateforme de médias sociaux étend cette fonctionnalité, permettant à tout le monde sur iOS et Android d’héberger un Twitter Space, rapporte 9to5Mac. Malheureusement, Twitter est un peu en retard sur sa promesse de permettre à tout le monde d’héberger un espace, mais mieux vaut tard que jamais, non ?

La possibilité d’héberger un espace Twitter est désormais offerte à tous les utilisateurs d’iOS et d’Android, comme l’a annoncé l’équipe d’assistance de Twitter dans un tweet. Auparavant, seules les personnes ayant plus de 600 followers pouvaient héberger une session audio en direct.

Avec cette nouvelle mise à jour, toute personne possédant un compte Twitter peut lancer et animer un Twitter Space. Auparavant, Twitter a travaillé à l’amélioration de cette fonctionnalité, et par exemple, il vous permet maintenant d’inviter jusqu’à deux co-animateurs et 10 personnes qui pourraient être en mesure de parler, tandis que tout le monde peut se joindre pour écouter.

the time has arrived — we’re now rolling out the ability for everyone on iOS and Android to host a Space

if this is your first time hosting, welcome! here’s a refresher on how pic.twitter.com/cLH8z0bocy

— Spaces (@TwitterSpaces) October 21, 2021