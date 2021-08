Twitter a considéré les Fleets comme une expérience ratée

Dans sa prise de position Twitter pour concurrencer les Stories sur Instagram, les Fleets disparaîtront après seulement 8 mois d’existence. Pour rappel, les Twitter Fleets permettaient aux utilisateurs de poster du contenu qui ne durerait que 24 heures.

Fleets est l’une des nombreuses fonctionnalités que l’entreprise a testées l’année dernière, de Twitter Blue aux super followers, mais Fleets était une fonctionnalité qui n’a tout simplement pas décollé de la manière dont les patrons de Twitter l’avaient prévu.

La quasi-totalité des réseaux sociaux, de LinkedIn à Facebook, ayant des points de vue différents sur les Stories, la bulle allait inévitablement éclater quelque part — et il semble que Twitter se l’est prise en pleine tête.

Il s’agissait de la version de Twitter des messages à expiration automatique, permettant aux utilisateurs de partager des tweets et des photos dans un message qui durait 24 heures. Ces messages resteraient en haut du fil d’actualité des utilisateurs dans l’application officielle de Twitter, à l’instar des Stories sur Instagram et Facebook, afin que vous puissiez les atteindre facilement.

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff we’re sorry or you’re welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

Cependant, alors qu’ils ont été déployés à tous les utilisateurs de Twitter en juin dernier, ils n’ont tout simplement pas décollé, les utilisateurs apparemment plus heureux de tweeter plutôt que de fleeter leurs pensées. Et à partir d’aujourd’hui, la fonctionnalité a été entièrement abandonnée.

Place aux Spaces

Les Fleets n’étaient disponibles que sur les smartphones Android et les iPhone, et la section où les Fleets étaient affichées est remplacée par la fonction plus populaire Spaces, où les utilisateurs peuvent créer des salons vocaux et discuter.

Si les Stories ont certainement leur place sur les réseaux sociaux — les utilisateurs ont des comptes sur certaines plateformes simplement pour rester en contact avec leur famille et leurs amis, mais une fonction qui affiche un tweet ou une photo pendant 24 heures ne correspond pas à ce que les utilisateurs attendent de Twitter et elle semble mal adaptée à la plateforme.

Si l’on ajoute à cela le fait que les Fleets étaient toujours en haut de l’application Twitter, occupant un précieux espace dans votre flux, on peut dire qu’elles n’allaient jamais être bien accueillies. Cependant, les Spaces semblent être une fonctionnalité sur laquelle Twitter pourrait davantage se concentrer. Donner aux utilisateurs la possibilité de créer un espace où d’autres utilisateurs peuvent soit écouter, soit donner leur avis est une fonctionnalité amusante. Le fait de l’afficher en haut de l’application est plus logique et peut augmenter l’engagement entre des utilisateurs qui n’ont jamais interagi auparavant.