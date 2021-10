Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais supprimer des followers à leur insu

Parmi les nombreuses fonctionnalités qu’elle a testées et diffusées cette année, Twitter donne désormais à ses utilisateurs la possibilité de mieux contrôler qui suit leurs comptes sans prendre de mesures radicales ni attirer une attention indésirable. En effet, la dernière fonctionnalité de Twitter est actuellement déployée pour tous les utilisateurs de la plateforme de réseaux sociaux. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée « soft block », permet aux utilisateurs de Twitter de supprimer un abonné sans avoir à bloquer la personne.

Le follower que vous retirez de votre liste n’est pas averti qu’il a été supprimé. Toutefois, votre ancien follower a la possibilité de vous suivre à nouveau. Elle a commencé à être déployée pour les utilisateurs Web, comme l’a annoncé la plateforme depuis compte Twitter Assistance.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.

—Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021