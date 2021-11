L’encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung est maintenant certaine

Les tablettes Android haut de gamme ne sont probablement pas encore assez populaires pour que de nombreux potentiels acheteurs aient été impactés par cela, mais si vous faites partie de cette minorité, vous avez sûrement remarqué que Samsung n’a pas sorti une seule véritable alternative à l’iPad Pro en 2021.

Non, la Galaxy Tab S7 FE de milieu de gamme ne compte pas, et non, la famille Galaxy Tab S8 ne sera pas officiellement dévoilée dans les quelque 6 semaines qui restent de cette année. Dans le sillage du duo Galaxy Tab S7 sorti en août 2020, le trio phare mis à niveau et élargi est largement attendu pour être officialisé en 2022 depuis plusieurs mois maintenant.

Malgré cela et le fait que les débuts en janvier ou même en février ne sont en aucun cas garantis pour le moment, nous savons déjà à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Il s’agit de fiches techniques complètes et de chaque petit détail de conception, bien qu’un élément esthétique ait provoqué une certaine agitation et une atmosphère générale de scepticisme parmi certains fans hardcore de Samsung lorsque des rendus de la Galaxy Tab S8 Ultra ont fuité le mois dernier.

Une encoche, deux caméras, beaucoup de bords tout autour

Ice Universe laisse entendre que le design de l’encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra est « certain à 100 % ». Bien qu’aucun informateur Twitter ne soit infaillible, les chances que quelque chose comme cela ne se matérialise pas après que deux des plus fiables d’entre eux pointent dans la même direction avec un tel degré de confiance sont extrêmement proches de zéro.

It seems that many people doubt the Notch of Galaxy Tab S8 Ultra.

Now I can tell you with 100% certainty that Notch must exist, but it’s not big. It is equipped with two front cameras, including ultra wide-angle cameras, which can shoot 4K 60 fps. pic.twitter.com/VMYk8I3zTg —Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2021

Cela étant dit, il est probablement sage de ne pas considérer le dernier rendu partagé par Ice Universe avec ses abonnés comme quelque chose de plus précis qu’un simple concept basé sur des images CAO d’usine vraisemblablement solides révélées précédemment et un tas d’autres informations internes indépendamment corroborées par de multiples sources.

La découpe inhabituelle (pour un appareil Android de cette taille) de l’écran logerait non pas une, mais deux caméras frontales, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung a opté pour cette direction de conception controversée en faveur de l’approche plus élégante, plus tendance et plus largement acceptée que l’écran poinçonné.

On s’attend à ce que le système de double caméra frontale comprenne un objectif ultra grand-angle dédié et prenne en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps parmi de nombreuses choses indubitablement géniales et des fonctionnalités premium. La Galaxy Tab S7+, qui est clairement l’une des meilleures tablettes à acheter en ce moment si, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas d’un iPad Pro ou d’un iPad Air, n’est équipée que d’une seule caméra frontale de 8 mégapixels capable de filmer des vidéos 1080 p à 30 images par seconde, ainsi que d’un ensemble de larges bords d’écran.

Des caractéristiques impressionnantes, un prix difficile à avaler

Techniquement, les bords de l’écran ne disparaîtront pas entièrement sur la Tab S8 Ultra, et encore moins sur les Tab S8 et S8+, qui devraient toutes deux emprunter la voie de la conception conventionnelle, sans découpes dans leurs écrans de 11 et 12,4 pouces.

La Galaxy Tab S8 Ultra devrait mesurer une gigantesque diagonale d’écran de 14,6 pouces et être équipée d’une énorme batterie de 12 000 mAh et d’une mémoire vive (RAM) de 12 Go associée à un espace de stockage interne maximal de 512 Go. La série Galaxy Tab S8 devrait prendre en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, des capacités de charge de 45 W et une double caméra arrière, sans oublier la connectivité 4G LTE et 5G en option.

Malheureusement, le gros point fait de la Galaxy Tab S8 Ultra pourrait être son prix, en particulier dans une variante compatible avec la 5G. Au lieu de cela, croisons les doigts pour une annonce aux côtés de la gamme Galaxy S21 FE ou S22 au début de 2022 et aucun retard de production causé par des pénuries de puces.