L’iPhone 14 d’Apple et le casque AR pourraient tous deux être équipés du Wi-Fi 6e

Quant à Apple, la sortie de son iPhone 13 a été un succès majeur jusqu’à ce qu’elle commence à être en rupture de stock environ un mois plus tard. La gamme d’iPhone 13 est équipée du tout nouveau processeur Apple A15 de la société. Tous les smartphones utilisent des écrans OLED, les modèles Pro utilisant des panneaux LTPO à 120 Hz. Les modèles non Pro, quant à eux, disposent d’un stockage de base accru de 128 Go.

Kuo a déclaré que tous les casques de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) qui arriveront dans les trois prochaines années offriront le Wi-Fi 6/6e et Wi-Fi 7. Il s’agit notamment des dispositifs VR/AR tels que ceux de Meta. Ces nouvelles normes Wi-Fi seront nécessaires, car elles fourniront les transmissions sans fil à haut débit requises pour ces appareils.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities, rapporté par MacRumors, la société de Cupertino apportera la nouvelle norme Wi-Fi aux appareils, ce qui entraînera une accélération de l’adaptation de l’industrie à cette technologie. Cela signifie que des rivaux comme Samsung, Xiaomi et Motorola suivront les pas d’Apple et équiperont également leurs smartphones haut de gamme du Wi-Fi 6e.