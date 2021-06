L’abonnement Twitter Blue est officiellement lancé avec des fonctions exclusives

Twitter a officiellement annoncé Twitter Blue, un service d’abonnement payant qui donne accès à de nouvelles fonctionnalités telles que l’annulation de tweets et l’affichage de fils de discussion dans un « mode lecteur » plus facile à digérer. À partir de ce jeudi, le service sera d’abord lancé au Canada et en Australie, où l’abonnement coûtera respectivement 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens par mois.

Une nouvelle fonction d’annulation d’envoi vous donne la possibilité de rétracter vos tweets avant qu’ils ne soient effectivement mis en ligne, et vous pouvez définir un minuteur pour l’annulation de vos tweets, qui peut durer jusqu’à 30 secondes.

Les dossiers de signets, quant à eux, ajoutent de nouvelles fonctions d’organisation à l’une des capacités dont beaucoup d’utilisateurs de Twitter ignorent l’existence. Alors que de nombreuses personnes utilisent les « j’aime » de Twitter pour signaler les choses auxquelles elles veulent revenir plus tard, Twitter prend déjà en charge les signets qui sont conservés dans une liste séparée. Cependant, jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul et unique dépôt de tout ce que vous aviez mis en signet.

Les dossiers de signets permettront aux abonnés de Twitter Blue de les organiser à la place. Plusieurs dossiers seront pris en charge, de sorte que vous pourrez trier vos mèmes de votre liste de courses, ou des suggestions d’articles à lire ou de podcasts à écouter.

Enfin, un nouveau mode « lecteur » permettra de s’attaquer au nombre croissant de longs fils de discussion sur Twitter. Au lieu de l’interface actuelle, qui présente chaque tweet séparément, le mode lecture regroupera ces fils en une seule page pour en faciliter la lecture. Les images et autres contenus seront toujours affichés en ligne, et il sera possible de revenir à l’affichage normal des tweets pour les aimer ou les retweeter.

Le support client

D’autres caractéristiques de Twitter Blue sont purement esthétiques : il ajoute de nouvelles options de thèmes de couleurs ainsi que la possibilité de changer la couleur de l’icône de l’application Twitter.

Les abonnés à Twitter Blue auront également accès à un « support client dédié aux abonnements », indique la société. Cela signifie que les utilisateurs de Twitter Blue bénéficieront d’un délai accéléré pour résoudre les problèmes. Ce délai accéléré s’applique à tout type de ticket d’assistance que vous pouvez déposer.

Twitter indique qu’elle lance Twitter Blue d’abord en Australie et au Canada « pour mieux comprendre ce qui rendra votre expérience Twitter plus personnalisée, plus expressive et, d’une manière générale, plus 🔥 ».

Une révolution pour Twitter

Malheureusement, la société n’avait rien à partager sur le lancement de Twitter Blue dans d’autres régions.

Proposer un service d’abonnement payant est un changement important du modèle économique de Twitter que l’entreprise envisage depuis un certain temps. Auparavant, l’entreprise comptait principalement sur la publicité pour ses revenus, mais la concurrence intense des activités publicitaires de Facebook et Snapchat, ainsi que la pression des investisseurs l’a poussée à explorer de nouvelles sources de revenus.

Néanmoins, l’expérience standard de Twitter restera gratuite, insiste l’entreprise, et cela ne va pas changer.