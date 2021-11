Le smartphone pliable Royole FlexPai 3 apparaît sur de nouveaux rendus

Royole est sortie de nulle part en 2018 et a réussi à devenir la première entreprise au monde à lancer le premier smartphone pliable. Royole a battu Samsung et Huawei sur le marché, bien que le FlexPai original n’était pas exactement connu pour sa robustesse et son utilité, la deuxième génération a offert quelques améliorations.

Evan Blass a partagé de nouveaux rendus de la troisième génération de son smartphone pliable, le Royole FlexPai 3, également connu sous le nom de Royole F3.

Les nouveaux rendus de Royole FlexPai 3 montrent l’appareil sous tous les angles, révélant la plupart des changements de conception et des améliorations par rapport à son prédécesseur. Nous pouvons voir que l’appareil n’aura pas d’écran extérieur comme sur le Galaxy Z Fold 3, au lieu de cela, il aura seulement un écran intérieur.

Le FlexPai 3 n’optera pas non plus pour la caméra frontale sous l’écran du Z Fold 3, et il aura une caméra pop-up pour prendre des selfies et faire des conférences téléphoniques. À l’arrière, il semble y avoir deux capteurs de caméra et un flash LED dans les modules de caméra carrés.

Bien que nous n’ayons pas de détails exacts sur l’appareil, un listing de la TENAA a été divulgué plus tôt cette année par GSMArena qui a révélé que le Royole FlexPai 3 aura un écran de 7,2 pouces, une batterie assez petite d’une capacité de 3 360 mAh et le port USB-C sera placé sur le côté inférieur droit de l’appareil.

L’un des rares appareils pliables qui peuvent se fermer complètement

Le FlexPai 3 sera également livré avec un système d’exploitation basé sur Android et la 5G. Le capteur d’empreintes digitales sera placé sur le côté droit. Les dimensions ont également été affichées, soit 147,1 x 138,8 x 7 mm, ce qui signifie qu’il sera assez mince, bien que cela se réfère probablement à l’appareil une fois déplié.

Une autre note intéressante est que les deux côtés de l’appareil sont identiques, tant au niveau de la forme que de la taille, ce qui signifie que l’appareil peut être l’un des rares appareils pliables qui peuvent se fermer complètement, quelque chose que seule une poignée d’appareils peuvent faire sur le petit marché pliable.