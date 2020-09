Le Royole FlexPai 2 est un smartphone pliable 5G pour moins de 1 500 dollars

La première entreprise à lancer un smartphone avec un écran AMOLED pliable a poursuivi ces efforts. L’entreprise chinoise Royole fait un nouvel essai avec les smartphones pliables. Le Royole FlexPai 2 est désormais disponible en Chine à partir de 1 470 dollars. Ce n’est pas vraiment un smartphone bon marché, mais cela signifie que le prix de départ du téléphone est environ 25 % inférieur à celui d’un Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Le FlexPai 2 est ce que le Mate X de Huawei aurait été si la société chinoise en difficulté avait lancé un nouveau modèle cette année. Lorsque l’écran est déplié, le FlexPai 2 est en fait une tablette Android de 7,8 pouces avec un écran d’une résolution de 1 920 x 1 440 pixels. Mais l’écran peut être plié en deux, ce qui donne l’équivalent d’un écran principal de 5,5 pouces avec une résolution de 1 440 x 900 pixels, plus un écran arrière de 5,4 pouces de 1 440 x 810 pixels.

Dévoilé pour la première fois en mars, le FlexPai 2 est doté d’un nouvel écran flexible qui, selon Royole, est plus lumineux, a un temps de réponse plus rapide et se plie davantage à plat que l’écran utilisé dans la première génération du FlePai.

Mais il ne s’agit pas d’une simple mise à jour des spécifications, et Royale veut s’assurer que tout le monde sache qu’il possède la charnière la plus résistante du marché. Elle se targue d’avoir été testée pour plus de 1,8 million de plis, ce qui est nettement plus que les 200 000 plis habituels.

Les spécifications ont également été améliorées, avec le nouveau modèle. On retrouve le processeur Snpadragon 865 de Qualcomm, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la photo, on va retrouver une configuration à triple capteur photo à l’arrière, avec une caméra primaire de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 16 mégapixels, un téléobjectif 3X de 8 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. Enfin, sous le capot on va retrouver une batterie d’une capacité de 4 450 mAh.

Focus sur les caméras

Toutes les caméras se trouvent du même côté du smartphone — elles sont orientées vers l’avant lorsque l’écran est déplié, ou vers l’arrière lorsque l’écran est plié en deux. Mais comme il y a une zone d’affichage secondaire à l’arrière du smartphone, vous pouvez utiliser les mêmes caméras, que vous preniez des photos de vous ou de paysages. Et si vous prenez le portrait d’une personne, vous pouvez tous les deux voir à quoi ressemblera la prise de vue, l’image apparaissant sur les deux écrans. Royole a également ajouté une petite zone tactile en dessous des caméras, vous permettant de réveiller l’appareil d’une double pression ou de passer en mode écran partagé lorsque vous utilisez le smartphone.

Le Royole FlexPai 2 est livré avec une surcouche d’Android 10 (waterOS 2.0) et prend en charge les réseaux 5G en Chine et en Europe.