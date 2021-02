Le futur smartphone pliable FlexPai de Royole a un étrange bloc caméra

Samsung n’est pas le seul à vendre des smartphones pliables et ce n’est pas non plus techniquement le premier. Des mois avant de pouvoir lancer le premier Galaxy Fold, la société chinoise Royole a lancé sa propre version de smartphone pliable, le FlexPai, qui se caractérise par un design laissant le seul et unique écran du smartphone toujours à l’extérieur.

Contrairement à ce que Huawei aurait fait, la société chinoise n’a pas changé cette conception dans le FlexPai 2 et, selon une nouvelle fuite, son successeur non plus. Cela dit, cela entraînera un changement assez important qui aurait des implications significatives s’il était vrai.

Les deux premiers smartphones pliables FlexPai ressemblent à peu près à ce qu’étaient les Huawei Mate X et Mate XS. C’est vrai même pour la matrice de caméras qui s’étend verticalement sur une seule colonne d’un côté du smartphone. Étant donné le mécanisme pliage, cela signifie qu’il est possible d’utiliser ces mêmes caméras pour capturer des photos standards, mais aussi des selfies.

Curieusement, une fuite affirme maintenant qu’un nouveau smartphone pliable Royole aura un important changement dans sa conception, les caméras étant désormais logées dans le bloc de caméra carré situé à l’arrière du smartphone, comme c’est le cas pour de nombreux smartphones de nos jours. Ce n’est pas vraiment un problème pour un smartphone ordinaire, mais la grosse bosse ferait obstacle à un smartphone pliable.

La solution de Royole est à la fois ingénieuse et presque comique, car elle ressemble à une découpe ayant exactement la même forme que la bosse de la caméra sur le côté opposé du smartphone.

Pas un FlexPai 3 ?

En pratique, cela signifie que la bosse se trouverait à l’intérieur de cette découpe lorsque le smartphone est replié de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace entre les deux. Bien que cela semble permettre au smartphone de se replier à plat, cela reste une conception étrange lorsque l’écran de 7,2 pouces est complètement ouvert.

Les photos prises sur le site de la TENAA en Chine indiquent également qu’il n’y aura que deux capteurs photo sur ce smartphone. Selon GSMArena, cela signifie que le smartphone ne sera pas un FlexPai 3, mais pourrait être une version « allégée » de la gamme de smartphones pliable de Royole.