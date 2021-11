SwiftKey apporte enfin le presse-papiers universel d’Apple à Windows et Android

L’une des fonctionnalités les plus utiles de l’écosystème Apple arrive enfin sur Windows et Android. Apple propose un presse-papiers universel sur tous ses appareils, qui vous permet de copier quelque chose sur votre iPhone et de le coller sur votre MacBook, votre iPad ou d’autres appareils compatibles.

Une fonction analogue est en train d’être déployée sur Windows et Android depuis Microsoft SwiftKey.

Après avoir testé la synchronisation du clavier sur le cloud dans le canal bêta de l’application SwiftKey pendant des mois, Microsoft apporte enfin la fonctionnalité à la version stable de l’application. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement synchroniser votre presse-papiers pour copier et coller sur Android et Windows.

Comme l’a remarqué MSPoweruser, Microsoft a récemment commencé à déployer la synchronisation du presse-papiers dans la version stable du clavier SwiftKey pour Android. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité utile, Microsoft semble l’avoir déployée discrètement sans l’annoncer officiellement.

Les exigences pour utiliser la fonctionnalité comprennent la dernière version du clavier SwiftKey (version 7.9.0.5 ou plus récente) sur Android et Windows 10 October 2018 Update ou une version plus récente sur votre PC. Elle fonctionnera également sur un nouveau PC sous Windows 11 ou si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Windows 11 depuis Windows 10. Vos données synchronisées dureront une heure et vous avez la possibilité de mettre en pause la fonctionnalité lorsque vous tapez des données sensibles.

Vous devez avoir un compte Microsoft

Dans les paramètres de SwiftKey, vous trouverez l’option pour activer le clavier sur le cloud dans Entrée riche -> Presse-papiers > Synchroniser l’historique du presse-papiers. Si vous ne la voyez pas, assurez-vous d’avoir mis à jour l’application SwiftKey à la dernière version disponible sur le Play Store. Dans le même temps, l’option permettant d’activer la synchronisation du Presse-papiers sous Windows est présente sous Système-> Presse-papiers de l’application Paramètres.

La fonctionnalité SwiftKey nécessite un compte Microsoft. Il vous sera demandé de vous connecter ou de créer un compte Microsoft Outlook .com ou Hotmail.com. Pour accéder à la fonctionnalité, vous devez avoir la version 7.9.0.5 de SwiftKey installée sur votre smartphone Android. Une fois installée, vous pourrez copier du texte depuis le presse-papiers de votre smartphone ou tablette Android et le coller sur votre PC Windows. Il est important de noter que SwiftKey doit être défini comme le clavier principal sur Android pour que tout cela fonctionne correctement.