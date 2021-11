WhatsApp ajoute un éditeur de photos sur le bureau, des aperçus de liens et plus encore

WhatsApp s’est récemment rendu sur Twitter pour mettre en avant trois fonctionnalités qu’elle a récemment ajoutées pour améliorer l’expérience de discussions des utilisateurs. Les fonctionnalités en question comprennent un éditeur de photos de bureau, des suggestions d’autocollants et des aperçus de liens.

La première fonctionnalité présentée par WhatsApp est un éditeur de photos pour le bureau de WhatsApp. Selon la société, vous pouvez désormais ajouter des autocollants et du texte aux images, recadrer et faire pivoter les photos depuis votre bureau. Outre l’application WhatsApp de bureau, l’éditeur de photos est également disponible sur le site Web de WhatsApp.

🖥 Desktop photo editor. Now you can add stickers and text or crop and rotate your photos from any WhatsApp screen, big or small. pic.twitter.com/dfGwODgfnt

—WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021