WhatsApp pourrait bientôt mettre fin aux sauvegardes illimitées sur Google Drive

Comme le rapporte WABetaInfo, le gestionnaire de taille de sauvegarde à venir vous permettra de choisir d’inclure (ou d’exclure) les photos, les fichiers audio, les vidéos, les documents et autres médias dans la sauvegarde de votre chat WhatsApp . La fonctionnalité a été repérée dans la version bêta 2.21.21.7 de WhatsApp sur Android et n’est pas généralement disponible, même pour les bêta-testeurs. Vous pouvez vérifier l’interface ci-dessous :

