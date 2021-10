Le projecteur de jeux Predator de Acer supporte la fréquence de rafraîchissement variable

La gamme de produits de jeu Predator d’Acer comprend désormais deux projecteurs 4K : le GM712 et le GD711. Passons en revue le GD711, celui sur lequel Acer a choisi de partager le plus d’informations.

Il s’agit d’un projecteur LED qui offre une luminosité de 1 450 lumens ANSI (ou 4 000 lumens LED) et prend en charge le HDR10. Il prend en charge la résolution 4K en mode standard, mais il se distingue par son mode de fréquence de rafraîchissement variable (VRR) qui permet d’afficher une image plus fluide lorsque les performances fluctuent dans les puissantes consoles, notamment la Xbox Series X et les rapides PC.

Dans ce mode, la résolution est ramenée de 4K à 1080 p, mais le taux de rafraîchissement est porté à 120 Hz pour les consoles ou à 240 Hz pour les PC, et il est possible de modifier dynamiquement le taux de rafraîchissement selon les besoins. La PS5 supporte une fréquence maximale de 120 Hz à 1080 p, mais elle ne fonctionne pas encore avec le VRR.

Acer affirme que le GD711 dispose d’un large éventail de tailles de projection possibles, bien que la firme recommande un écran de 100 pouces avec un recul de seulement 2,7 m. Ce modèle est doté de deux ports HDMI 2.0, d’un port de sortie audio et de trois ports USB-A. Il a une durée de vie prévue de 10 ans. Celle-ci est d’environ 30 000 heures en mode Eco ou jusqu’à 20 000 heures en mode standard.

Acer affirme qu’il sera disponible décembre en Europe au prix de 1 499 euros.

Le modèle GM712

Pour en revenir au GM712, il s’agit d’un projecteur de jeu 4K à lampe qui est beaucoup plus lumineux que le GD711 avec une luminosité de 3 600 lumens ANSI, et il est également un peu plus abordable. Il arrivera en Europe en janvier 2022 pour 1 399 euros. Si le prix légèrement inférieur est appréciable, il est plus lourd que le GD711, et sa durée de vie est plus limitée : environ 5 000 heures en mode standard, ou jusqu’à 12 000 heures en mode « ExtremeEco ». Cela dit, il possède un grand nombre des mêmes caractéristiques que le GD711, notamment la fréquence de rafraîchissement variable, le HDR10 et la prise en charge d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz pour les PC.

Si l’on considère que ces projecteurs sont dotés de fonctions axées sur le jeu, comme des taux de rafraîchissement rapides et variables, les prix élevés commencent à se comprendre. Si la portabilité est primordiale pour votre installation de jeu, alors vous pourriez être intéressés par ces derniers.