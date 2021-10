Luna Display transforme désormais votre iPad en un second écran Windows

Luna Display d’Astropad est un produit intéressant qui transforme votre iPad en un second écran sans fil. Et alors qu’il n’était initialement disponible que pour le Mac, la société a annoncé cette semaine qu’il était entièrement compatible avec les machines Windows, ce qui le rend plus utile que jamais. Oui, ce petit gadget Luna Display transformera votre iPad en un second écran sans fil pour un PC Windows.

Bien que ce produit ne soit pas nouveau, Apple a fini par lancer un produit concurrent qui lui a donné du fil à retordre. Cette mise à jour est un solide pas en avant pour la société après que le Sidecar d’Apple ait fait de sa fonctionnalité une partie intégrée d’iPadOS et de macOS.

Plus tôt cette année, Luna a ajouté la prise en charge de Thunderbolt et d’Ethernet au mode d’affichage cible pour Mac, et maintenant ils vont plus loin en s’étendant à une autre plateforme.

Pour être précis, la mise à jour de Luna Display à la version 5.0 ajoute la prise en charge des PC Windows. Donc, si vous avez déjà un Luna, attendez la mise à jour et tout sera prêt. Elle nécessite Windows 10 64 bits — build 1809 — ou une version ultérieure, et au moins iPadOS 12.1, selon Astropad. Cela signifie que les appareils Windows modernes et les iPad peuvent fonctionner ensemble dans une variété de configurations, y compris en utilisant l’Apple Pencil avec un iPad comme une tablette à dessin très chère pour votre machine Windows.

Luna fabrique un petit dongle qui envoie le signal à votre iPad, lui permettant d’agir comme un écran secondaire pour les nouveaux venus. Ces dongles sont disponibles en USB-C, Mini DisplayPort ou HDMI. Assurez-vous donc que vous disposez de la dernière version du logiciel, branchez le dongle sur votre PC en HDMI ou USB-C, et faites un essai.

Vous devrez débourser 130 dollars

Astropad indique que la refonte effectuée pour la version 5.0 signifie également que la configuration de Luna Display sur les Macs M1 devrait être plus rapide.

La société avait initialement promis que cette mise à jour arriverait en mai, mais elle a connu quelques retards en cours de route. Cela dit, mieux vaut tard que jamais. Si vous avez un iPad de rechange qui traîne et que vous voulez un écran secondaire pour Windows, c’est une excellente option. Luna Display coûte 129 dollars pour Mac ou PC.