WhatsApp Community pourrait être la prochaine fonction sociale de l’application

Avec plus de deux milliards de personnes sur son service, WhatsApp est rapidement devenu l’un des outils de communication les plus utilisés de nos jours. Les gens l’utilisent pour chatter entre eux, ils l’utilisent à des fins officielles, et les gens l’utilisent pour les chats et les appels de groupe.

L’une des autres utilisations de WhatsApp est lorsqu’un événement sportif ou tout autre événement majeur est en jeu. Qu’il s’agisse d’un but génial ou d’un véritable raté devant le gardien, du lancement d’un téléphone ou de tout autre événement d’actualité, les gens aiment en discuter par SMS. Selon un nouveau rapport, WhatsApp pourrait travailler pour faciliter la recherche de personnes ayant des intérêts analogues en utilisant une nouvelle fonctionnalité appelée Community.

XDA Developers a démonté le fichier APK de WhatsApp pour Android révélant des détails sur la fonctionnalité de communauté. Bien que le démontage de l’APK ne révèle pas grand-chose sur la fonctionnalité, il laisse entendre que la fonctionnalité appelée Community coexistera avec les groupes et partagera un code analogue.

Bien qu’il n’en soit pas sûr, XDA précise que la fonction Community pourrait être une fonction de réseau social dans WhatsApp. Elle sera analogue à la façon dont les groupes Facebook fonctionnent. Une communauté aura plusieurs groupes sous elle.

Ou, il pourrait également s’agir d’une fonction où un administrateur pourrait héberger des réponses dans un fil de discussion, un peu comme Telegram permet des communications à ses propres messages dans les canaux.

Créer des fils de discussions

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une spéculation. WhatsApp n’a pas dit un mot sur le développement de cette fonctionnalité. De plus, l’un des divulgateurs les plus actifs des fonctionnalités de WhatsApp, WABetaInfo, n’a toujours rien dit à propos de cette fonctionnalité. De plus, gardez à l’esprit que le démontage de l’APK ne signifie pas que cette fonctionnalité finira par faire partie d’une future mise à jour, car elle n’est toujours pas implémentée ou même testée et les développeurs peuvent décider de la supprimer.

Sans aucun doute, l’objectif de WhatsApp Community est de servir d’extension aux groupes existants déjà disponibles dans WhatsApp, même s’il va sans dire que la société appartenant à Facebook prévoit de nouvelles capacités qui permettraient aux participants de communiquer plus efficacement.