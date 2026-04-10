C’est l’une des fonctions les plus attendues de WhatsApp depuis des années, et elle commence enfin à apparaître. Meta déploie progressivement la prise en charge des noms d’utilisateur dans les versions bêta de WhatsApp sur iOS et Android, avec un objectif simple : permettre de discuter sans exposer systématiquement son numéro de téléphone.

Le déploiement reste limité pour l’instant, mais il est bien réel.

WhatsApp : Une évolution tardive, mais structurante

Jusqu’ici, WhatsApp reposait sur une logique devenue un peu datée : pour échanger avec quelqu’un, il fallait presque toujours partager son numéro. Avec les noms d’utilisateur, l’app commence enfin à adopter un fonctionnement plus proche des messageries modernes, où l’identité publique peut être distincte du numéro privé.

WABetaInfo indique que la fonction est en phase de déploiement auprès d’un nombre limité de bêta-testeurs, et que le nouveau champ apparaît dans Paramètres > Profil quand il est activé sur le compte.

Ce changement compte plus qu’il n’en a l’air. Il ne supprime pas le rôle du numéro de téléphone dans WhatsApp — qui reste nécessaire pour l’inscription — mais il modifie la manière dont on entre en contact avec d’autres utilisateurs.

Les règles sont déjà très encadrées

Les premières informations concordent sur plusieurs restrictions. Les noms d’utilisateur doivent contenir entre 3 et 35 caractères, inclure au moins une lettre, et ne peuvent utiliser que des lettres minuscules, des chiffres, des points et des underscores. Ils ne peuvent pas commencer par « www. », ni se terminer comme un nom de domaine tel que .com ou .net. Plusieurs reprises indiquent aussi qu’un nom d’utilisateur ne peut pas commencer ou finir par un point.

En clair, Meta veut éviter que les noms d’utilisateur ressemblent à des URLs, à des handles trompeurs ou à des identifiants trop proches de bots automatisés. C’est une grammaire plus stricte que sur d’autres plateformes, mais elle paraît cohérente avec une app où la confiance et l’identité comptent beaucoup.

Confidentialité, mais pas anonymat total

Le bénéfice principal est évident : ne plus avoir à partager son numéro pour entamer une conversation, rejoindre certains échanges ou être trouvé plus facilement. Il s’agit avant tout d’une fonctionnalité perçue comme un outil de confidentialité.

Mais, il faut garder une nuance importante : WhatsApp ne devient pas pour autant une messagerie sans numéro. Le numéro reste lié au compte en arrière-plan, et le nom d’utilisateur agit plutôt comme une couche d’identité publique par-dessus cette base historique.

Pourquoi cela a pris autant de temps ?

WABetaInfo explique que WhatsApp a volontairement pris du temps pour s’assurer que l’expérience soit stable et compatible avec les fonctions existantes de l’application. En pratique, cela signifie que les noms d’utilisateur ne touchent pas seulement au profil, mais à toute la mécanique de recherche, de contact, de groupe et potentiellement d’API business.

C’est probablement la vraie raison du délai. Ajouter un nom d’utilisateur dans une application neuve est simple. L’ajouter dans une messagerie utilisée à très grande échelle, historiquement construite autour du numéro de téléphone, est un chantier bien plus profond.

WhatsApp rattrape enfin un retard devenu visible

Au fond, cette mise à jour ressemble moins à une innovation qu’à un rattrapage stratégique. Telegram, Signal, Discord et d’autres services ont depuis longtemps habitué leurs utilisateurs à des identifiants plus souples que le numéro brut. WhatsApp corrige donc une faiblesse de plus en plus visible, surtout à une époque où la protection des coordonnées personnelles devient un enjeu concret, pas seulement un argument marketing.

La bonne nouvelle pour Meta, c’est que le timing reste excellent : la fonction répond à un besoin simple, compréhensible immédiatement, et pourrait rendre WhatsApp plus moderne sans bouleverser les habitudes des utilisateurs. La mauvaise nouvelle, c’est qu’elle arrive très tard.

Mais parfois, dans les messageries, une bonne mise à niveau vaut mieux qu’une nouveauté spectaculaire.