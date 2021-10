Même les Pixel ne peuvent pas installer la version stable d’Android 12 qui vient d’être publiée

Hier, Google a déployé la version stable d’Android 12. Malheureusement, cette mise à jour n’est pas encore disponible pour être installée sur tous les smartphones, pas même la gamme Pixel qui obtient habituellement la première place pour les mises à jour Android. Au lieu de cela, des informateurs comme Max Weinbach se demandent si Android 12 sera diffusé dans le monde entier en même temps que Google dévoilera ou sortira la gamme Pixel 6.

Google a bien mis à jour le code open source d’Android hier, et cela s’accompagne généralement d’une diffusion de la dernière version d’Android sur les terminaux Pixel, mais pas cette fois. Donc, pendant ce processus d’incubation de 8 mois, les utilisateurs de Pixel devront attendre un peu plus longtemps pour installer Android 12 sur leurs appareils. Les anciens appareils Pixel éligibles pour recevoir la mise à jour lorsqu’elle sera diffusée seront ceux dotés des Pixel 3 et 3 XL, Pixel 4 et 4 XL, Pixel 4a et 4a (5G), Pixel 5 et Pixel 5 a.

Parmi les fonctionnalités qui arrivent avec Android 12, on retrouve la nouvelle conception Material You que Google a déjà utilisée pour mettre à jour certaines de ses applications Android. Elle utilise des tons pastel et, grâce au nouveau système « monet » de Google, les couleurs du fond d’écran d’un utilisateur apparaissent sur l’interface utilisateur. Android 12 sera également doté d’un mode à une main qui fait descendre le haut de la page afin qu’il puisse être atteint par ceux qui utilisent une seule main.

Le widget de conservation permettra à ceux qui possèdent un appareil fonctionnant sous Android 12 de voir sur leur écran d’accueil les messages ou les mises à jour de statut d’un contact préféré. Google a non seulement amélioré la fonction de rotation automatique sur Android 12, mais il a également mis à jour l’animation vue lors du lancement d’une application. Cette dernière comprend un écran d’accueil montrant l’icône de l’application et une transition qui amène l’utilisateur dans l’application qu’il a ouverte.

Avec Android 12, les utilisateurs peuvent prendre des captures d’écran défilantes pour remplacer plusieurs captures d’écran de la même page. Ce nouvel outil semble utile, tout comme le nouveau tableau de bord de confidentialité qui permet aux utilisateurs d’afficher et de gérer les applications qui demandent et ont reçu des autorisations d’accès à des éléments tels que la localisation, la caméra et le microphone du téléphone. Un tableau de bord de jeu permettra à un utilisateur de modifier les performances d’un jeu fonctionnant sur Android 12, d’enregistrer l’écran et de le diffuser en direct via YouTube.

Android 12.1 suivra

Alors, quand la série Pixel 6 sera-t-elle présentée et commercialisée ? Toutes ces précédentes rumeurs appelant à une annonce en septembre juste avant qu’Apple ne dévoile la gamme d’iPhone 13 se sont avérées totalement incorrectes. Cependant, nous avons vu Google intensifier vraiment sa promotion des nouveaux smartphones avec des vidéos, des panneaux d’affichage et même… des chips. Ces dernières ont été offertes au Japon pour promouvoir le chipset Tensor fait maison de Google qui équipera les nouveaux modèles Pixel.

Selon l’une des dernières rumeurs, Google devrait présenter les nouveaux smartphones le 19 octobre, avec une sortie prévue pour le 28 octobre. En parlant de l’annonce et de la sortie de la série Pixel 6, Google devrait lancer Android 12.1 peu de temps après Android 12. Alors que cette mise à jour est censée être mineure par nature, elle devrait également ajouter des fonctionnalités à Android 12 qui permettraient à Google d’annoncer le Pixel Fold.