Accueil » Renaissance des Nest Hub et Audio : Google prévoit de nouvelles sorties

Renaissance des Nest Hub et Audio : Google prévoit de nouvelles sorties

Renaissance des Nest Hub et Audio : Google prévoit de nouvelles sorties

Cela fait un certain temps que Google a lancé le Nest Hub Max et les enceintes connectées Nest Audio. La Pixel Tablet offrant des fonctionnalités de hub connecté quelque peu similaires, il semblait que les gammes d’enceintes et de hub connectés dédiés de Google étaient en train de s’éteindre. Cependant, une découverte convaincante suggère que Google pourrait travailler sur de nouveaux dispositifs Nest.

L’exploration par 9to5Google de la dernière application Google Home (version 3.16) a révélé un appareil étiqueté comme « Nest Hub Max » à côté du précédent modèle de 2019. Il est intéressant de noter que ce nouveau modèle semble conserver l’expérience d’écran connecté classique alimenté par Google Assistant, caractéristique de la série Nest Hub, plutôt que d’adopter un système basé sur Android.

En outre, la publication a découvert un produit étiqueté « Nest Audio » caché dans le code. Cela suggère qu’un successeur tant attendu à l’enceinte Nest Audio de 2020 pourrait être en préparation.

Il est important de se rappeler que, même s’il est excitant de trouver des références à de nouveaux appareils dans le code d’une application, cela ne signifie pas toujours que le lancement d’un produit est imminent. Il s’agit parfois d’allusions à de potentiels projets, dont le calendrier de lancement peut être imprévisible.

L’IA dans notre maison avec Nest ?

Ces derniers mois, Google a fortement promu son IA Gemini dans ses produits et services, la proposant même en remplacement de Google Assistant sur les smartphones. Gemini jouera probablement un rôle dans tous les futurs produits Google, y compris les potentielles nouvelles enceintes connectées. Si et quand ces produits Nest se matérialiseront, il sera fascinant de voir comment Google adopte pleinement Gemini pour son écosystème de maison connectée.

Pour l’instant, nous ajouterons ces nouveaux produits Nest à la liste croissante des lancements de matériel prévus lors de la conférence Google I/O 2024, qui débutera le 14 mai. Adopteriez-vous Gemini dans votre maison connectée, ou préférez-vous l’assistant Google, qui a fait ses preuves ?