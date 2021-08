Google Tensor est le premier chipset personnalisé de la société attendu avec le Pixel 6

Oui, les rumeurs disaient vrai. Google a travaillé sur son propre chipset personnalisé pour sa prochaine série de smartphones Pixel 6. Il avait pour nom de code « Whitechapel » et la rumeur voulait qu’il s’appelle le chipset GS101 (Google Silicon). Eh bien, étonnamment, le géant de la technologie a mis fin au mystère et a officiellement annoncé que son premier processeur mobile s’appelle Google Tensor. Il fera ses débuts à bord des Pixel 6 et 6 Pro plus tard à l’automne et offrira une puissance de calcul d’IA bien nécessaire aux smartphones phares de Google.

Pour tous ceux qui ne sont pas au fait, sachez que les smartphones Pixel de Google ont jusqu’ici été alimentés par des chipsets Snapdragon de Qualcomm. Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G de l’année dernière s’appuyaient sur le Snapdragon 765G pour la puissance de traitement. Cependant, cela change avec la série Pixel 6. Google suit finalement les traces d’Apple et de Samsung pour inclure son propre chipset Tensor dans son smartphone phare. Cela permettra à l’entreprise d’offrir une expérience plus puissante et éventuellement, un support étendu des mises à jour Android.

Dans un tweet officiel, Sundar Pichai, PDG de Google, a révélé que le travail sur le SoC (System on a Chip) personnalisé Tensor a commencé il y a près de 4 ans. Il nous a même offert un premier aperçu du chipset, aux côtés d’un trombone pour comparer les tailles. Vous pouvez voir le tweet ci-dessous.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 2, 2021

Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous doivent se demander quelles sont les spécifications du chipset Google Tensor. Eh bien, la société n’est pas prête à partager les détails du processeur et du GPU ou qui fabrique le chipset pour le moment. Mais, une chose est claire, la société met l’accent sur les prouesses en matière d’intelligence artificielle de son prochain chipset.

Google a déjà utilisé le nom de « Tensor » pour son matériel d’IA et d’apprentissage machine par le passé. Et maintenant, c’est le nom de son tout premier processeur mobile. Donc, il devrait être évident que vous verrez plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA sur les Pixel 6 et 6 Pro.

Focus sur l’IA et l’apprentissage machine

Dans l’article de blog officiel, Rick Osterloh, SVP des appareils et services chez Google, a déclaré : « L’équipe qui a conçu notre silicium voulait rendre le Pixel encore plus performant. Par exemple, avec Tensor, nous avons pensé à chaque pièce de la puce et l’avons personnalisée pour exécuter les modèles de photographie computationnelle de Google ». Cela signifie que vous obtiendrez désormais un meilleur Live HDR pendant la capture vidéo, des légendes Live plus rapides sur l’appareil, et plus encore.

Alors oui, Google veut clairement occuper une place majeure sur le marché des smartphones. Les Pixel 6 et 6 Pro, lancés plus tard cet automne, seront les premiers appareils Pixel à être alimentés par le chipset Google Tensor. Il sera intéressant de voir comment il se compare aux chipsets phares Snapdragon et Exynos sur le marché. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas sur ce chipset, mais nous devrions l’apprendre dans les prochains jours.