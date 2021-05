IO 2021 : Material You est le langage de conception coloré et personnalisé du futur de Google

Material You est le langage de conception coloré et personnalisé du futur de Google

Google a adopté le langage Material Design en 2014, modifiant complètement la façon dont nous voyons et interagissons avec certains éléments de l’interface utilisateur d’Android. Les directives de conception Material Design ont évolué au cours des dernières années.

Mais aujourd’hui, lors de la conférence Google I/O 2021, Google a dévoilé « Material You », un nouveau langage de conception coloré et personnalisé. Selon la présentation, la partie « You » de Material You fait référence au fait que les utilisateurs pourront avoir plus de moyens de personnaliser l’apparence des apps.

Pour commencer, parlons tout d’abord de l’inspiration derrière le nouveau langage de conception Material You. Selon un article de blog, il « cherche à créer des designs qui sont personnels pour chaque style, accessibles pour chaque besoin, vivants et adaptables pour chaque écran ». Google utilise un signal personnel, à savoir votre fond d’écran, pour redéfinir la palette de l’interface utilisateur en temps réel. Cela signifie que vous serez en mesure de personnaliser l’apparence de votre smartphone Android en fonction de votre humeur.

De plus, le langage de conception Material You s’adaptera aux différents types et tailles d’écran. Cela signifie qu’il ne sera pas seulement disponible via Android sur votre smartphone, mais aussi sur votre smartwatch Wear OS, votre enceinte connectée, et plus encore. Google prévoit également d’utiliser les nouveaux éléments colorés de l’interface utilisateur sur le Web.

Material You touche également aux animations, visant à fournir des interactions plus naturelles et intuitives avec les produits. Par exemple, Google a présenté un effet subtil où l’écran s’illumine à partir du bouton d’alimentation lorsqu’on appuie dessus, ou du bas vers le haut lorsque l’on fait glisser l’écran de verrouillage.

Disponible sur Android 12

« Material You va transformer le design d’Android, de Google et de l’ensemble de l’industrie technologique », déclare Google dans son article. Vous pouvez découvrir les nouveaux changements de design dans la vidéo YouTube ci-dessous.

Maintenant, pour répondre à la plus grande question — quand pourrez-vous utiliser et expérimenter le design Material You ? Eh bien, Google a confirmé que les appareils Google Pixel seront les premiers à bénéficier de Material You plus tard cet automne, avec la mise à jour Android 12.

Vous pouvez l’essayer en installant la première bêta d’Android 12 sur votre appareil Pixel dès maintenant.