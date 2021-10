Android 12 officiellement publié sur AOSP, bientôt disponible sur les smartphones Pixel !

Après trois versions Developer Preview et cinq builds bêta, Google a officiellement publié Android 12 sur le projet AOSP hier, au lieu des smartphones Pixel. Oui, c’est un calendrier différent par rapport aux années précédentes.

Dans un article de blog officiel, Google indique que les smartphones Pixel obtiendront la mise à jour stable Android 12 dans les prochaines semaines, suivie par les principaux fabricants de smartphones, comme Samsung Galaxy, OnePlus, OPPO, Tecno, Vivo, Xiaomi, et realme publiant leur propre surcouche plus tard dans l’année.

Principales nouvelles fonctionnalités de Android 12

L’article de blog parle ensuite de certaines des nouvelles fonctionnalités introduites dans Android 12. La plus grande nouveauté d’Android 12 est son système de thèmes basé sur le papier peint Material You, qui est vraiment cool. Dans les coulisses, les développeurs d’applications de Google ont travaillé dur pour mettre en œuvre le support de la thématisation Material You pour toutes les applications populaires de Google, y compris Chrome. Google a également introduit un panneau de paramètres rapides dans la zone de notification afin d’améliorer l’utilisation d’une seule main.

Mis à part les modifications visuelles, le système d’exploitation améliore les fonctionnalités de confidentialité d’Android avec l’ajout d’un tableau de bord et d’indicateurs de confidentialité. À l’avenir, vous verrez un indicateur de pilule verte chaque fois qu’une application utilise votre caméra ou votre microphone. Vous pouvez également obtenir un tableau de bord et des indicateurs de confidentialité sur les anciens smartphones Android, grâce aux efforts d’un développeur tiers. Google a également ajouté un bac à sable Private Compute Core pour aider à unifier l’accès aux données des fonctions ML.

Une fonctionnalité susceptible de séduire les joueurs est le nouveau Game Dashboard. Grâce à Game Dashboard, vous pouvez enregistrer l’écran, diffuser en direct le gameplay sur YouTube, faire des captures d’écran et afficher le FPS du jeu en cours à l’aide de la superposition dans le jeu. La fonctionnalité sera d’abord disponible sur les smartphones Samsung, d’autres smartphones étant attendus plus tard.

Une amélioration pratique dans cette mise à jour est l’ajout de captures d’écran défilantes. Vous n’avez plus besoin de recourir à des applications de capture d’écran tierces pour prendre une longue capture d’écran.

Smartphones supportés par Android 12

Android 12 sera déployé sur la série Pixel 3 et plus tard dans les semaines à venir. Cela inclut les Pixel 3/XL, Pixel 3a/XL, Pixel 4, Pixel 4 a/4 a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a. Le retard pourrait être dû au fait que Google vise à commercialiser la prochaine série Pixel 6 comme étant les premiers appareils à exécuter son dernier OS — Android 12 dès la sortie de la boîte.

Si vous n’êtes pas un propriétaire de Pixel, Android 12 arrivera un peu moins vite et changera un peu moins radicalement. Google indique que la gamme Galaxy de Samsung, OnePlus, OPPO, realme, Tecno, Vivo et Xiaomi sont à surveiller. Samsung a lancé One UI 4.o en version bêta pour une sélection de ses smartphones Galaxy, les changements étant davantage axés sur les nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité ajoutées par Google plutôt que sur le nouveau design. Les changements sont davantage axés sur les nouvelles fonctions de confidentialité et de sécurité ajoutées par Google que sur le nouveau design. Vous aurez toujours certaines des icônes plus grandes et des changements de design généraux, mais aucune des couleurs dynamiques que Google positionne comme l’argument de vente d’Android 12. OPPO a également présenté Color OS 12, et bien que le système d’exploitation présente une refonte, ce n’est pas tout à fait la même chose que ce que Google propose. OnePlus a également confirmé qu’elle publiera toujours Oxygen OS 12 malgré l’intégration en cours avec Color OS 12.