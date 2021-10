Les mises à jour de Windows 11 devraient être meilleures que celles de Windows 10

Microsoft a fourni des détails sur la façon dont Windows 11 fournira des mises à jour transparentes qui seront 40 % plus petites que celles de Windows 10 — et qu’elles auront toutes lieu en arrière-plan.

Windows 11 aura moins de mises à jour de fonctionnalités que Windows 10. Avec Windows 11, il n’y aura plus qu’une seule mise à jour de fonctionnalités publiée chaque année, ce qui n’est pas sans rappeler les mises à jour annuelles de macOS d’Apple.

Pour tenir sa promesse d’avoir des mises à jour 40 % plus petites que celles de Windows 10, Microsoft a apporté quelques améliorations à la qualité de vie des mises à jour de Windows 11. Lors de la vérification des mises à jour sur Windows 11 lorsqu’un nouveau correctif est disponible, Windows 11 comparera le contenu de la nouvelle mise à jour avec ce qui est déjà installé sur votre ordinateur, de sorte qu’il ne téléchargera que le contenu nécessaire dont vous avez besoin, ce qui devrait rendre la taille des mises à jour considérablement plus petite.

Ces améliorations de la qualité de vie des mises à jour de Windows 11 s’étendront également aux utilisateurs professionnels qui disposent, par exemple, de Microsoft Endpoint Manager. Les entreprises disposent d’une fonctionnalité supplémentaire pour gérer les pilotes et les mises à jour de sécurité critiques à l’aide du gestionnaire de configuration.

Autre amélioration de la qualité de vie pour les futurs utilisateurs de Windows 11 : les mises à jour de Windows seront téléchargées automatiquement lorsque vous n’utilisez pas activement votre PC. Microsoft utilise une nouvelle version de son logiciel d’IA et d’apprentissage automatique pour déterminer les heures pendant lesquelles vous ne travaillez pas activement sur votre ordinateur ou votre portable.

Windows 11 est déjà lancé

Toutefois, les mises à jour de Windows 11 ne seront pas radicalement plus rapides que celles de Windows 10. Après le téléchargement et l’installation d’une mise à jour, les utilisateurs de Windows 11 devront redémarrer leur machine et fixer un écran vide pendant un certain temps. Il est à espérer que Microsoft améliorera ce point dans une future mise à jour de Windows 11, mais pour l’instant, il n’y a aucun changement sur ce front.

Le lancement de Windows 11 est effectif depuis hier soir, mais Microsoft le déploiera progressivement au cours des prochains mois. Vous pouvez découvrir le test complet de Windows 11 depuis ce lien.