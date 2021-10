Des rendus du Pixel Fold font surface, ainsi qu’un brevet pour une charnière innovante

Google a déjà commencé à promouvoir la série Pixel 6 avec des panneaux publicitaires et des vidéos. Mais, selon les rumeurs, il y a un autre modèle Pixel que Google devrait sortir cette année, appelé le Pixel Fold.

Lorsqu’il est entièrement ouvert, l’écran Ultra Thin Glass de Samsung affichera une dalle de 7,6 pouces. L’écran devrait présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un fond de panier LTPO permettant de faire varier le taux de rafraîchissement en fonction du contenu visionné. Autrement dit, les jeux mobiles, les défilements, les transitions sur l’écran se mettraient à jour 120 fois par seconde tandis que le contenu statique, comme les e-mails et les textes, se rafraîchirait à un rythme plus lent.

LetsGoDigital a fait équipe avec le graphiste Waqar Khan pour créer des rendus du Pixel Fold sur la base des rumeurs existantes sur l’appareil qui ressemble au Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Il sera doté d’un écran externe et d’une caméra frontale logée dans un trou de l’écran. Parmi les dernières rumeurs de spécifications, le Pixel Fold devrait être alimenté par le nouveau SoC maison Tensor de Google.

Alors que les caméras à l’arrière semblent analogues à la configuration vue sur les rendus de la série Pixel 6, il n’est pas clair pour le moment de savoir exactement en quoi consiste la matrice. Le Pixel Fold pourrait être équipé d’une caméra sous l’écran. En mai dernier, Google a obtenu un brevet pour une caméra située sous l’écran.

Alors que le nom de code utilisé pour le pliable est « Passport », Google travaillerait sur un autre modèle de Pixel pliable avec le nom de code « Jumbojack ». Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à ce que la société ne sorte qu’un seul modèle avant la fin de cette année et s’il y a une deuxième variante, elle pourrait ne pas voir le jour avant 2022.

Google obtient un brevet pour une charnière innovante pour le Pixel Fold

LetsGoDigital fait également état d’un brevet attribué à Google le 23 septembre par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Le titre du brevet est « Multi-axis soft hinge mechanism and foldable device having same » et il est conçu pour être utilisé avec un smartphone pliable vers l’intérieur. Avec cette charnière, lorsque le smartphone est plié, seule une petite couture est créée.

Le brevet indique « qu’un mécanisme de charnière, conformément aux mises en œuvre décrites dans le présent document, maintient un contour ou une courbure souhaitée de la partie d’affichage pliable dans la configuration pliée, et maintient une planéité souhaitée de la partie d’affichage pliable dans la configuration dépliée ». Le brevet ajoute que le mécanisme de charnière empêche les dommages à l’écran causés par « une compression et/ou une tension excessive exercées sur les composants de la partie d’affichage pliable en réponse au pliage et au dépliage du dispositif pliable ».

Il semble donc que cette nouvelle charnière va non seulement aider à protéger l’écran des dommages causés par l’ouverture et la fermeture de l’appareil, mais aide l’écran à se courber lorsque le smartphone est fermé, et à rester plat lorsque le combiné est ouvert.

Le Pixel Fold pourrait être commercialisé avec Android 12.1 préinstallé. Cette version d’Android devrait inclure des outils d’interface utiles conçus pour fonctionner avec les smartphones et les tablettes pliables. Il s’agirait notamment d’une barre des tâches affichant les icônes des apps fréquemment et récemment utilisées et permettant à l’utilisateur de sélectionner rapidement deux apps à utiliser avec un mode écran partagé. La barre des tâches afficherait cinq icônes à la fois.