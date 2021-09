Une fuite de la version Android 12.1 suggère que le Pixel Fold pourrait être réel

Google n’a pas encore publié Android 12, mais c’est pour très bientôt. Alors, quelle est la prochaine étape ? Selon un rapport de XDA Developers, Android 12.1.

Comme son nom l’indique, il ne s’agira probablement pas d’une mise à jour majeure, et Google n’attendra probablement pas une année complète pour la publier. Au lieu de cela, il semble que Android 12.1 soit une mise à jour plus petite avec un certain nombre de fonctionnalités conçues pour les smartphones pliables, et elle pourrait être conçue pour être lancée aux côtés du premier smartphone de Google avec un écran pliable, le « Pixel Fold » dont on parle depuis longtemps.

Gardez à l’esprit que rien n’est officiel tant que Google n’a pas annoncé la mise à jour du système d’exploitation et/ou le Pixel Fold. Mais XDA Developers a mis la main sur une version preview du nouveau système d’exploitation auquel les développeurs de Google font référence sous le nom de code « sc-v2 » ou « Snow Cone version 2 ». Puisque Snow Cone est le nom de code interne que Google utilise pour Android 12, il est probable qu’il s’agisse d’Android 12.1 plutôt que d’Android 13.

Alors, quoi de neuf ? Rendez-vous sur XDA Developers pour une analyse complète, mais voici quelques points forts :

Google ajoute une barre des tâches analogue à celle d’un ordinateur de bureau, qui peut être utilisée pour basculer entre les applications en cours d’exécution ou pour ouvrir des applications en mode-écran partagé (par un simple glisser-déposer). La barre des tâches peut être masquée lorsque vous n’en avez pas besoin

Une disposition à double volet permet d’afficher les paramètres rapides sur la gauche et les notifications sur la droite lorsque l’écran est suffisamment grand. Sur les appareils pliables, cela signifie que vous voyez tout lorsqu’ils sont dépliés, ou une vue plus compacte lorsqu’ils sont pliés

Certains appareils dont la densité de pixels est suffisamment élevée affichent également une vue à trois colonnes pour les paramètres rapides

L’application Paramètres est également à double volet, avec des paramètres de haut niveau sur la gauche et des sous-menus sur la droite

L’écran de verrouillage peut afficher une horloge sur la gauche et les notifications sur la droite

Google a également apporté quelques modifications à l’interface utilisateur à écran partagé pour les appareils dotés d’écrans plus grands, et la société a apporté quelques changements à l’affichage des applications récentes, l’application la plus récemment utilisée apparaissant désormais plus grande que les autres.

Plus utilisable sur les smartphones pliables … et les tablettes

Alors que toutes ces fonctionnalités devraient rendre Android un peu plus utilisable sur les smartphones pliables et à double écran sans avoir besoin de personnalisations du fournisseur comme celles que Samsung et Microsoft ont mises en œuvre, elles pourraient également faire d’Android un système d’exploitation légèrement plus convivial pour les tablettes. Google a longtemps traité les tablettes comme une réflexion secondaire en se concentrant principalement sur les smartphones.

Mais maintenant que les lignes entre ces deux catégories sont floues, il est logique que les améliorations conçues pour les smartphones avec des écrans de la taille d’une tablette profitent également aux tablettes.

Selon XDA Developers, un autre changement à venir dans Android 12.1 pourrait rendre open source le moteur de thème d’Android 12, qui permet actuellement seulement aux smartphones Pixel d’ajuster leur schéma de couleurs en fonction de votre fond d’écran. En ouvrant le code de cet élément, Google pourrait permettre aux fabricants de smartphones tiers de proposer plus facilement la même fonctionnalité.