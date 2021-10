Apple prévoit toujours de commercialiser les AirPods 3 avant la fin de l’année 2021

Un nouveau rapport de DigiTimes révèle que les AirPods de troisième génération devraient tout de même sortir avant la fin de cette année. Alors que certains informateurs s’attendaient à ce que les AirPods 3 soient présentés lors de l’événement Streaming California d’Apple le mois dernier, il n’y a eu aucun signe des écouteurs Bluetooth sans fil pendant l’événement.

En effet, nous nous attendions à ce que plusieurs nouveaux produits fabuleux soient annoncés lors de l’événement, et si Apple n’a pas déçu, puisque la société a présenté un nouvel iPad d’entrée de gamme, un nouvel iPad mini, la dernière Apple Watch Series 7 et la gamme d’iPhone 13. Cependant, nous n’avons pas vu tout ce que nous espérions du côté de l’audio. Selon DigiTimes, citant des sources de l’industrie, le produit verra tout de même le jour avant le passage à la nouvelle année.

Il y a un peu plus de deux semaines, des sources de DigiTimes lui ont indiqué que les nouveaux AirPods étaient en cours de production de masse. Apple pourrait présenter le dernier modèle d’AirPods plus tard dans le mois, lors d’un événement visant à dévoiler de nouveaux Mac.

Apple pourrait également décider de publier un communiqué de presse annonçant les nouveaux AirPods, comme elle l’avait fait en avril 2020 lors de l’annonce de la seconde génération d’AirPods.

Les rumeurs affirment que le géant de Cupertino profitera de ce deuxième événement Apple pour annoncer un nouveau MacBook Pro de 16 pouces plus puissant avec une meilleure puce maison, ainsi qu’un tout nouveau MacBook Pro de 14 pouces qui serait également doté de la nouvelle puce M1X d’Apple. Mais, il ne s’agit que de rumeurs, alors n’oubliez pas de les prendre avec des pincettes.

Les AirPods de troisième génération devraient inclure un changement de design pour rapprocher l’appareil du look des AirPods Pro. En d’autres termes, nous pourrions voir des tiges plus courtes, un design d’embout universel et un boîtier de charge sans fil plus petit et plus compact.

Un prix de départ identique

D’autres possibilités incluent une qualité audio améliorée et un prix de départ de 199 dollars – probablement 229 euros. À un moment donné, il y avait des spéculations selon lesquelles Apple ajouterait l’annulation active du bruit (ANC) au modèle, mais cette fonctionnalité est l’une des grandes qui différencient les AirPods des AirPods Pro, ce qui rend un tel mouvement peu probable.

Avec une possible augmentation du prix à 199 dollars pour les AirPods de troisième génération, Apple pourrait décider de conserver les AirPods 2 pour offrir aux consommateurs une option moins chère à 159,99 dollars.