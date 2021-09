Le tout nouvel iPad mini dispose de la 5G, l’USB-C et un écran plus grand de 8,3 pouces

Apple a annoncé son tout nouvel iPad mini lors de son évènement virtuel California Streaming. Il présente un nouveau boîtier avec des bords plus étroits et des coins arrondis. La grande nouveauté est qu’il est plus grand que l’iPad mini 5 avec un écran de 8,3 pouces (contre 7,9 pouces pour son prédécesseur), ce qui rend l’appareil encore plus viable en tant que pilote pour le multitâche ou le travail scolaire. Il peut être précommandé aujourd’hui et sera disponible la semaine prochaine à partir de 559 euros.

L’iPad mini est actuellement la plus petite tablette d’Apple, même avec cette augmentation de taille. Selon les rumeurs, Apple aurait envisagé d’équiper son nouvel iPad d’un écran Mini LED, analogue à celui de son plus grand iPad Pro. Ces rumeurs semblent avoir manqué leur cible ; le nouveau iPad mini est doté d’un traditionnel écran Liquid Retina.

Le design de l’iPad mini est resté largement constant depuis ses débuts en 2012. Le nouveau modèle est une sorte de bouleversement de la construction traditionnelle, avec des bords plus fins que l’iPad mini 5 et de nouvelles options de couleur – gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire.

La nouvelle tablette dispose également d’un port USB-C. En effet, cet iPad se recharge désormais non seulement par ce câble très polyvalent, mais il permet également aux utilisateurs de brancher toutes sortes de gadgets externes pour une polyvalence incroyable.

On dispose aussi d’un capteur Touch ID (pas de Face ID), d’un nouveau système de haut-parleurs avec un son stéréo en mode paysage et de caméras améliorées à l’avant et à l’arrière, notamment une nouvelle caméra ultra-large de 12 mégapixels à l’avant, qui permettra à la tablette de prendre en charge la fonctionnalité Center Stage d’Apple.

Un modèle 5G

La nouvelle tablette prend également en charge la connectivité Wi-Fi 6 et la 5G, avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 3,5 gigabits par seconde, ainsi que l’Apple Pencil de seconde génération, qui se fixe magnétiquement sur le côté du châssis.

Le châssis intègre également de l’aluminium recyclé à 100 % ; la soudure de la carte logique principale comprend de l’étain recyclé à 100 %, et les aimants du boîtier sont composés à 100 % de terres rares. Apple affirme que vous pouvez vous attendre à des performances CPU 40 % plus rapides et à des performances GPU 80 % plus rapides.

Le nouvel iPad mini peut être précommandé dès aujourd’hui et sera disponible la semaine prochaine à partir de 559 euros.