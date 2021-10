Pas d’iPad Air OLED en 2022, l’iPad Pro 11 pouces sera équipé d’un écran Mini-LED

by

Depuis juillet, nous entendons des rapports selon lesquels le premier iPad équipé d’un écran OLED n’arrivera pas l’année prochaine, contrairement à ce que des fuites antérieures avaient indiqué. La rumeur voulait que l’iPad Air passe à l’écran OLED en 2022, mais l’analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple a abandonné ce projet, rapporte 9to5Mac.

Kuo avait déclaré en mars que les tablettes moins chères comme l’iPad Air et l’iPad d’entrée de gamme adopteraient la technologie OLED au lieu de la technologie Mini-LED dont se targue le dernier iPad Pro de 12,9 pouces, car cette dernière est plus chère.

En juillet, Display Supply Chain Consultants (DSCC) a indiqué que le premier iPad OLED n’arriverait pas avant 2023.

Kuo affirme également que l’iPad Air restera équipé de panneaux TFT-LCD en 2022. C’est apparemment pour des raisons de performances et de coûts. Il n’a rien dit sur le fait que l’iPad sera équipé d’écrans OLED en 2023, mais cela semble probable étant donné que LG a déjà commercialisé cette technologie et que la rumeur voulait qu’elle fournisse des panneaux pour les iPad OLED de 2023, et que Samsung devrait également augmenter ses dépenses dans ce domaine.

Il y a quelques jours, le journal sud-coréen The Elec a dit la même chose. Selon cette publication, Samsung ne fournira pas de panneaux OLED pour le modèle de 10,86 pouces. Apple aurait demandé une structure en tandem à deux piles, car elle offre une plus grande luminosité et multiplie jusqu’à quatre fois la durée de vie du panneau. Samsung avait insisté pour utiliser une structure à une seule pile.

Kuo a également déclaré que l’iPad Pro 11 pouces de l’année prochaine sera également équipé d’un écran mini-LED. Ceci, associé à la puce M2, pourrait faire des prochains iPad Pro les meilleures tablettes du marché.

Un produit pliable, mais pas avant 2024

Les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient également utiliser cette technologie.

L’analyste indique également que les conceptions plus fines, plus légères et pliables sont les principales tendances à long terme pour les produits de type tablette au cours des 3 à 5 prochaines années.

Apple travaillerait sur un appareil pliable, mais sa sortie n’est pas prévue avant 2024.