iPhone 13 et iPhone 13 mini : une nouvelle caméra et une encoche plus petite

L’iPhone 13 d’Apple est officiellement arrivé — le modèle de base, le plus grand public, qui fixera la barre pour la gamme de smartphones d’Apple en 2021.

Comme l’année dernière, l’iPhone 13 d’entrée de gamme sera proposé en deux versions : le modèle « normal » de 6,1 pouces et l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces, plus petit. L’écran est un panneau OLED, bien qu’il soit plus lumineux que celui de l’année dernière, tandis que les côtés sont toujours en aluminium pris en sandwich entre deux plaques de verre.

Les prix commencent à 909 euros pour l’iPhone 13 et 809 euros pour le plus petit iPhone 13 mini. Les options de stockage pour les modèles de cette année ont été revues à la hausse, Apple proposant des configurations de 128 Go, 256 Go et 512 Go pour les deux modèles. Les précommandes de l’iPhone 13 et 13 mini débuteront ce vendredi 17 septembre, avant la date de sortie prévue pour le 24 septembre.

Design, taille et caractéristiques

L’iPhone 13 ne présente pas de nouvelles fonctionnalités ou de changements radicaux ; il se rapproche plutôt de l’ancien modèle d’iPhone de l’année « S » d’Apple. Il offre quelques raffinements et améliorations au design de l’année dernière plutôt que de nouvelles fonctionnalités monumentales.

Contrairement à l’iPhone 12, qui a fait l’objet d’une refonte substantielle, l’iPhone 13 a le même aspect général que le modèle de l’année dernière, avec simplement une encoche Face ID réduite de 20 %, ce qui signifie qu’elle prendra moins de place en haut de votre smartphone. Ce n’est pas tout à fait le look minimal que les écrans perforés offrent sur Android, mais c’est une amélioration agréable. L’écran offre une luminosité extérieure supérieure de 27 %, et la luminosité maximale peut atteindre 1 200 nits. Il possède une gamme de couleurs P3 et prend en charge Dolby Vision, HDR 10 et HLG.

L’appareil est également doté d’un processeur plus puissant : le A15 Bionic, qui, selon Apple, est plus rapide et plus économe en énergie que la puce A14 Bionic de l’année dernière. Il s’agit toujours d’une puce en 5 nm et d’un processeur à 6 cœurs (avec 2 nouveaux cœurs à haute performance et 4 nouveaux cœurs à haute efficacité), mais Apple affirme qu’il s’agit du « processeur le plus rapide d’un smartphone », jusqu’à 50 % plus rapide que la concurrence. Elle affirme également que les graphismes sont jusqu’à 30 % plus rapides que ceux de ses concurrents (bien qu’elle ne précise pas à qui elle fait la comparaison).

La nouvelle gamme d’iPhone 13 offrira également une meilleure autonomie : l’iPhone 13 mini aura une autonomie supérieure de 1,5 heure à celle de l’iPhone 12 mini, tandis que l’iPhone 13 plus grand devrait avoir une autonomie supérieure de 2,5 heures par rapport à l’iPhone 12, grâce à des batteries plus grandes, de meilleures performances de la puce A15 Bionic, et des améliorations et optimisations logicielles supplémentaires.

Apple promet également des performances 5G améliorées par rapport à l’iPhone 12, avec plus de support de bande pour de meilleures expériences 5G à l’international. La société promet que l’iPhone prendra en charge 200 opérateurs dans plus de 60 pays et régions d’ici la fin de l’année.

Focus sur les caméras

Le plus gros changement se présente sous la forme de la technologie de la caméra de l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière : l’iPhone 13 de base dispose de la même caméra perfectionnée qu’Apple a présenté avec son plus grand smartphone en 2020, avec un capteur physiquement plus grand pour le capteur photo large qui est 47 % plus grand que l’année dernière, ce qui lui permet de capturer davantage de lumière dans des environnements plus sombres avec moins de bruit.

L’iPhone 13 standard et l’iPhone 13 mini ont une configuration de caméra légèrement différente, qui est maintenant placée en diagonale à l’arrière.

Le nouveau capteur large est un objectif de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.6, tandis que la nouvelle caméra ultra-large de 12 mégapixels dispose d’un objectif f/2.4 plus rapide et d’un champ de vision de 120 degrés. L’iPhone 13 sera également doté de la technologie de stabilisation par déplacement du capteur qu’Apple a introduite l’année dernière sur le 12 Pro Max, qui déplace physiquement le capteur large pour réduire les vibrations.

Les nouveaux capteurs photo seront également dotés de la fonction « profils photographiques » qu’Apple a introduite avec les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max, qui permet de personnaliser encore davantage l’aspect de vos photos pour une plus grande cohérence entre les clichés.

Apple a également présenté un nouveau « mode cinématique » pour la vidéo, qui permet de modifier la mise au point pendant une vidéo grâce à un effet de crémaillère, que la société a montré dans une parodie amusante à la Knives Out. Lors de l’enregistrement d’une vidéo, le mode cinématique modifiera automatiquement la mise au point en temps réel, en changeant intelligemment la mise au point lorsque des personnes entrent dans le cadre ou détournent le regard de la caméra. Vous pourrez également modifier manuellement la mise au point ou la verrouiller sur un objet particulier pour un contrôle plus précis. La caméra frontale sera également compatible avec le mode cinématique.

Prix et disponibilité

Les prix de l’iPhone 13 restent à peu près conformes à ce que nous ayons déjà connu l’année dernière. Ci-dessous, vous pouvez voir une répartition des prix sur tous les iPhone actuellement disponibles :

iPhone 13 — à partir de 909 euros pour 128 Go

iPhone 13 mini – à partir de 809 euros pour 128 Go

iPhone 13 Pro Max — à partir de 1 259 euros pour 128 Go

iPhone 13 Pro – à partir de 1 159 euros pour 128 Go

L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 seront disponibles en rose, bleu, minuit, lumière stellaire et Product(RED).