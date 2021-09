L’Apple Watch Series 7 est officielle avec un écran plus grand

Apple a annoncé hier soir la très attendue Apple Watch Series 7, qui ne présente pas le tout nouveau design correspondant au design de l’iPhone et de l’iPad comme nous l’avons entendu dans de multiples fuites. Néanmoins, elle devient plus intelligente et offre de nombreuses nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

« L’Apple Watch Series 7 apporte des améliorations significatives — de notre écran le plus grand et le plus avancé, à une durabilité accrue et une charge plus rapide — faisant de la meilleure smartwatch au monde une montre meilleure que jamais », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Propulsée par watchOS 8, l’Apple Watch apporte de nouvelles fonctionnalités utiles pour aider les clients à rester connectés, à suivre leur activité et leurs entraînements, et à mieux comprendre leur santé et leur bien-être en général ».

L’Apple Watch Series 7 est proposée à partir de 429 euros et sera disponible à l’achat plus tard cet automne.

Comme indiqué précédemment, malgré les tonnes de fuites et de rumeurs, Apple n’a pas opté pour le lucratif design de boîtier plat qui aurait complété le design de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13. Au lieu de cela, l’Apple Watch Series 7 suit de près les repères de conception établis par la Watch Series 6 et n’introduit que des améliorations mineures, mais importantes. Les coins du boîtier sont plus arrondis que ceux de l’Apple Watch Series 6, et le verre de la façade crée un effet enveloppant sans joint avec le boîtier.

L’Apple Watch Series 7 est la plus résistante à ce jour, avec un nouvel écran frontal super résistant aux rayures, ainsi que le premier wearable Apple doté d’une certification IP6X qui résiste parfaitement à la poussière.

Un meilleur écran

L’écran de l’Apple Watch Series 7 est nettement plus grand que celui de l’Apple Watch Series 6. L’augmentation de la surface de l’écran est de 20 %, et cette différence est encore plus stupéfiante lorsque vous la comparez à celle de l’Apple Watch Series 3 — un écran 50 % plus grand sur la nouvelle montre, ce qui est impressionnant ! Pour faciliter l’agrandissement de l’écran, les bords de l’écran ont été réduits pour être à peine perceptibles, avec une épaisseur de 1,7 mm seulement, soit 40 % de moins que sur l’Apple Watch 6.

Apple fait bon usage de l’espace supplémentaire en optimisant watchOS pour le grand écran. L’interface comporte désormais des boutons plus grands, plus faciles à utiliser, et l’écran peut contenir jusqu’à 50 % de texte et de contenu en plus par rapport à l’Apple Watch 6, ce qui vous évite les défilements interminables. Il y a aussi un nouveau clavier plein écran qui devrait faciliter la saisie de texte sur la smartwatch. Il utilise l’apprentissage automatique pour prédire ce que vous essayez de taper, ce qui améliore encore la saisie de texte.

En plus d’être beaucoup plus grand, l’écran de l’Apple Watch Series 7 est jusqu’à 70 % plus lumineux qu’auparavant lorsque vous tenez votre poignet vers le bas, ce qui vous permet de vérifier discrètement l’heure sans bouger votre poignet.

L’Apple Watch Series 7 promet toujours une autonomie d’une journée entière, mais la charge a été grandement améliorée. Apple affirme que la nouvelle Watch Series 7 se charge jusqu’à 33 % plus rapidement que sa prédécesseur grâce à une architecture de charge inédite, ainsi qu’à un câble USB Type-C pour la charge rapide. Selon Apple, la Watch Series 7 ne prendra que 45 minutes pour se charger de 0 à 80 %.

Comme l’Apple Watch 6, l’Apple Watch 7 est dotée de toutes les fonctionnalités liées à la santé qui en font une smartwatch très complète. L’Apple Watch Series 7 est dotée de la surveillance de l’ECG, du sommeil et de la saturation en oxygène, ainsi que de la détection du lavage des mains et de rappels utiles. Toutes ces fonctionnalités constituent des avantages considérables en matière de santé pour l’Apple Watch.

Bracelets et couleurs de l’Apple Watch 7

L’Apple Watch Series 7 est compatible avec les bracelets Apple Watch existants, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui sont déjà profondément investis dans l’écosystème. Apple a également annoncé un plus grand nombre de bracelets qui devraient compléter toutes les activités auxquelles vous participez.

En ce qui concerne les couleurs, la Watch Series 7 est proposée en cinq nouvelles couleurs pour la version en aluminium : Midnight, Starlight, Green, Blue et Product Red. La version en acier inoxydable de la smartwatch sera disponible en argent, graphite et or. Les nouvelles Apple Watch présentent généralement quelques nouveaux cadrans pour compléter l’écran plus grand de la nouvelle montre. L’Apple Watch Series 7 ne fait pas exception à la règle et propose deux nouveaux cadrans qui rendent justice à son grand et magnifique écran OLED.

L’Apple Watch Series 7 sortira à l’automne et commencera à 429 euros, soit le même prix que la Series 6 sortante. Apple continuera à vendre l’Apple Watch SE à 299 euros et l’Apple Watch Series 3 à partir de 219 euros.