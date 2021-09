Apple annonce un nouvel iPad abordable équipé de la puce A13 Bionic

Apple a annoncé hier soir sa nouvelle version de l’iPad de base, l’iPad de 9e génération, lors de son événement California Streaming. Ce nouveau modèle est la neuvième génération de l’iPad qui a fait ses débuts en 2010, et est doté de la puce Apple A13 Bionic vieille de deux ans, de nouvelles caméras avec la fonction Center Stage, du même design, et plus encore.

Tout comme sa dernière mise à jour, l’iPad de 9e génération se concentre davantage sur les mises à niveau du processeur. Il est équipé du processeur A13 Bionic, la même puce que celle utilisée dans l’iPhone XR. Apple affirme que le nouvel iPad est 20 % plus rapide que la 8e génération et « 3 fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu et 6 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue ».

Sur la face avant de l’iPad 9e génération, on retrouve le même écran que celui de la 8e génération. Cependant, au-dessus de l’écran de 10,2 pouces se trouve la nouvelle caméra frontale. Il s’agit désormais d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et elle prend en charge la nouvelle fonctionnalité Center Stage d’iPadOS 15. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Center Stage vous maintient intelligemment dans le cadre des appels vidéo. La fonctionnalité détecte les personnes et s’adapte à l’environnement, et fonctionne aussi bien en orientation verticale qu’horizontale.

Le reste de l’iPad de 9e génération semblera très familier à quiconque a vu un iPad au cours des dernières années, avec le même bouton d’accueil, les mêmes bords d’écran, la même caméra arrière et le même port Lightning que nous avons appris « à aimer ».

Si l’écran de 10,2 pouces a la même taille et la même résolution que son prédécesseur, il prend désormais en charge la fonction True Tone qui ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant.

Compatible avec l’Apple Pencil

Le dernier iPad sera livré avec iPadOS 15, qui a été annoncé plus tôt cette année et qui comprend des améliorations de l’écran d’accueil de l’iPad, de l’organisation des applications et des fonctions multitâches.

Le modèle de base de l’iPad est celui vers lequel la plupart des gens gravitent, car c’est le modèle le plus abordable de la gamme. Heureusement, le prix du nouvel iPad est le même que celui de l’ancien. Il commence à 389 euros pour 64 Go de stockage — Apple a abandonné le modèle de 32 Go. Le nouvel iPad de 9e génération est disponible dès aujourd’hui. Vous pouvez précommander le nouvel iPad sur le site en ligne. Apple indique qu’il sera expédié la semaine prochaine.

L’iPad est également compatible avec l’Apple Pencil de première génération et l’Apple Smart Keyboard. Il sera disponible en argent ou en gris sidéral.