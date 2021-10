Firefox 93 apporte de grandes améliorations aux mots de passe sur Android

En effet, les mots de passe uniques sont à la mode , et les trois nouvelles fonctionnalités de sécurité de Firefox sur Android visent à rendre ces mots de passe uniques facilement accessibles. Firefox sur Android offrira bientôt une fonctionnalité inter-applications qui vous permettra de créer et de stocker des informations de connexion pour les comptes créés dans d’autres applications . Ces mots de passe seront ensuite accessibles dans les versions mobile et de bureau de Firefox.

Le moment choisi pour cette annonce n’est pas non plus un hasard, puisque c’est en fin de semaine que débute le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Le dernier article du blog de Mozilla commence par un rappel des mots de passe qui ne sont pas considérés comme sûrs, le sujet du jour étant les mots de passe de super-héros. Donc, si vous pensiez utiliser « Superman » ou « Batman » ou même l’une de leurs identités secrètes comme prochain mot de passe, peut-être devriez-vous reconsidérer cette décision, car ces mots de passe ont fait de nombreuses apparitions dans des ensembles de données piratés.

En fin de semaine dernière, Mozilla a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Firefox sur Android . Ces nouvelles fonctionnalités sont centrées sur les mots de passe et la sécurisation de vos différentes identités en ligne. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces fonctionnalités, c’est qu’elles offrent un certain degré de fonctionnalité inter-applications, vous permettant de faire des choses comme accéder à vos mots de passe stockés en dehors du navigateur Firefox lui-même.