Voici TOUT ce que Amazon a annoncé lors de son événement matériel 2021

Lors de son événement matériel annuel, Amazon a lancé une flopée d’appareils Echo ainsi que de nouveaux produits Ring et autres produits pour la maison connectée, et même un robot de maison nommé Astro. C’était beaucoup.

J’ai récapitulé ici les plus grandes nouvelles de l’événement, y compris les liens vers de nombreux articles du BlogNT qui arriveront dans la journée et qui donnent davantage de détails sur ce qu’Amazon a annoncé.

Robot de maison Astro

Sans aucun doute, le produit le plus excitant de l’événement d’aujourd’hui doit être le nouveau robot de maison Astro. Il est livré avec l’intégration d’Alexa (bien sûr) et se déplace dans votre maison avec un flux de caméra en direct à partir de la caméra périscope. Amazon dit que vous pouvez envoyer Astro pour vérifier des pièces spécifiques, des choses, des personnes et même des animaux de compagnie.

Associé à l’abonnement Ring Protect Pro, vous bénéficiez de fonctionnalités de sécurité de maison connectée supplémentaires, comme la possibilité de patrouiller de manière proactive dans votre maison et de vous envoyer des alertes de notification s’il détecte quelque chose d’inhabituel. En outre, il aidera également les personnes âgées lorsqu’il est couplé à Alexa Together (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Les fonctions de confidentialité de Astro comprennent l’option de voir les zones hors limites pour définir les zones où vous ne voulez pas que Astro entre et les heures de la journée durant lesquelles il ne doit pas vous déranger. Selon Amazon, Astro est doté de processeurs d’intelligence artificielle intégrés. Astro prendra également en charge toutes les fonctionnalités d’Alexa et pourra même se déplacer avec vous dans la maison lorsque vous êtes en appel vidéo.

Le prix du robot de maison Amazon Astro est de 999,99 dollars et il est disponible en accès sur invitation uniquement. Le prix d’Astro passera à 1 449,99 dollars lorsqu’il sera largement disponible.

Echo Show 15

Le Echo Show 15 est doté d’un grand écran de 15,6 pouces et fonctionne avec le nouveau processeur quadricœur Amazon AZ2 Neural Edge. Vous pouvez le placer sur un support en mode portrait ou paysage ou même le fixer au mur si c’est ce que vous préférez. Le Echo Show 15 est doté d’une nouvelle interface avec des widgets Alexa personnalisables pour afficher votre calendrier partagé, vos notes autocollantes, vos appareils de maison connectée préférés, ou même afficher les flux de caméra en direct en mode Picture-in-Picture.

En ce qui concerne la consommation de médias, l’appareil prend en charge le streaming vidéo 1080p et offre un support pour les applications de streaming populaires telles que Netflix, Prime Video, et plus encore.

L’un des principaux points forts du Echo Show 15 est la nouvelle fonction de reconnaissance faciale Visual ID. Grâce à l’identification visuelle, Alexa peut reconnaître si vous êtes dans le champ de vision de la caméra du Echo Show. Après une reconnaissance réussie, l’écran affichera un contenu personnalisé en fonction de votre profil. La fonction Visual ID est facultative et n’est pas activée par défaut. Le traitement des images a lieu sur l’appareil et vous avez la possibilité de supprimer votre profil d’identification visuelle.

Le prix du Echo Show 15 est de 249,99 euros.

> Précommander le Echo Show 15

Amazon Smart Thermostat

Le Amazon Smart Thermostat est un thermostat certifié Energy Star qui fonctionne avec la plupart des systèmes CVC 24 V. Comme on peut s’y attendre, il est livré avec un support pour l’assistant vocal Alexa. Amazon a fixé le prix du nouveau thermostat connecté à 59,99 dollars, et vous pouvez en précommander un aux États-Unis dès aujourd’hui.

Amazon Glow

Amazon Glow est un nouveau dispositif d’appel vidéo interactif destiné aux familles, et plus particulièrement aux enfants. Glow offre une surface projetée tactile de 19 pouces où les utilisateurs peuvent interagir dans un espace virtuel partagé en temps réel. L’appareil est également doté d’un écran LCD de 8 pouces pour le flux vidéo du parent qui le rejoint depuis une tablette. Amazon pense que Glow sera utile pour améliorer les interactions, par exemple si vous souhaitez jouer à des jeux comme des puzzles avec vos enfants lorsque vous êtes absent. Il offre même la possibilité de scanner des objets pour permettre aux enfants de transformer leurs jouets en autocollants numériques.

Glow offre des heures d’activités interactives avec l’abonnement Kids+ d’un an inclus. En outre, Amazon ouvrira son SDK pour plus de contenu interactif à un ensemble limité de partenaires au cours du premier semestre 2022. Les fonctionnalités liées à la vie privée dans le Glow comprennent des contrôles parentaux et un obturateur physique pour désactiver la caméra et le micro.

Amazon Glow coûte 299 dollars, mais il n’est pas disponible partout.

Halo View et Halo Fitness

Après avoir présenté le Halo Band l’année dernière, Amazon a maintenant dévoilé ce qu’il appelle le Halo View. Contrairement à son prédécesseur, le Halo View est doté d’un écran couleur AMOLED. Le bracelet de fitness promet jusqu’à 7 jours d’autonomie et peut être entièrement rechargé en moins de 90 minutes. Vous avez le choix entre un bracelet sport, en tissu, en métal et en cuir. Le Halo View coûte 99,99 dollars, et est accompagné d’un accès d’un an à Halo Fitness.

Halo Fitness, le nouveau service d’Amazon analogue à Apple Fitness+, qui donne accès à des séances d’entraînement de qualité studio, est également présenté. Selon Amazon, le service est intégré au matériel Halo et vous pouvez vérifier les mesures en temps réel, y compris la fréquence cardiaque en direct et l’intensité de la fréquence cardiaque pendant que vous vous entraînez avec l’un des entraîneurs de Halo Fitness.

Halo Fitness fait partie de l’abonnement Halo, dont le prix est de 3,99 dollars par mois. Il sera disponible pour tous les membres Halo dans le courant de l’année. Vous obtenez également Halo Nutrition, un planificateur de repas pour planifier facilement vos repas avec plus de 500 recettes avec l’adhésion.

Ring Always Home Cam

L’année dernière, Amazon a annoncé la caméra volante d’intérieur Ring Always Home Cam. Elle est maintenant disponible sur invitation seulement au prix de 249,99 dollars aux États-Unis. Pour rappel, la Ring Always Home Cam vole de façon décontractée à l’intérieur de votre maison selon un itinéraire planifié pour vous montrer ce qui se passe.

Vous pouvez la contrôler avec l’application Ring et même la configurer pour qu’elle effectue des parcours lorsqu’un événement est déclenché. La caméra de la Always Home Cam est couverte lorsqu’elle est dans la station d’accueil et elle n’enregistre que lorsqu’elle est en mouvement.

Ring Alarm Pro et Ring Edge

Le système de sécurité dédié à la maison Ring Alarm Pro est équipé d’un routeur Wi-Fi 6 eero intégré. Elle intègre des détecteurs d’alarme et de mouvement pour offrir une surveillance professionnelle et une protection contre les menaces en ligne. Le nouveau Ring Edge d’Amazon a également été annoncé. Il s’agit d’un service qui permet aux utilisateurs d’insérer une carte micro-SD pour le stockage et le traitement de vidéos locales sur le matériel lui-même.

Ring Edge fait partie de l’abonnement Protect Plan qui débute à 3 dollars par mois. Quant à Ring Alarm Pro, son prix est de 249,99 dollars.

Blink Doorbell, Floodlight Cam, & Blink Solar Panel Mount

Amazon a annoncé la nouvelle sonnette vidéo Blink Video Doorbell avec des fonctionnalités telles que la vidéo HD, la vision nocturne, la détection de mouvement, l’audio bidirectionnel et les alertes Alexa. La société a également annoncé la Blink Floodlight Cam, qui est un projecteur LED intelligent alimenté par batterie qui fonctionne avec la caméra extérieure Blink. En outre, Amazon a dévoilé le support de panneau solaire Blink lors de son événement matériel.

La Blink Video Doorbell coûte 49,99 dollars, tandis que la caméra à projecteur Blink est vendue 130,98 dollars. Le nouveau support pour panneau solaire Blink vous coûtera 129,98 dollars. Les trois produits sont disponibles en précommande aux États-Unis dès aujourd’hui.

Améliorations d’Alexa

Le traitement de la voix sur l’appareil constitue une amélioration respectueuse de la vie privée pour les enceintes Echo et EchoShow 10 de 4e génération. Les clients américains pourront bientôt choisir de traiter les demandes vocales d’Alexa sur l’appareil sans les envoyer dans le cloud.

À l’avenir, vous pourrez apprendre à Alexa vos préférences, par exemple vos besoins alimentaires. De plus, l’année prochaine, les utilisateurs pourront apprendre à Alexa à reconnaître des sons personnalisés. Par exemple, vous pouvez apprendre à Alexa à reconnaître le bip de votre réfrigérateur et lui demander d’envoyer une notification si vous oubliez de fermer la porte (c’est intelligent).

Pour aider les personnes âgées de la famille, Amazon a lancé le service Alexa Together. Il est doté d’une fonction de réponse urgente pour un accès mains libres 24/7 à une ligne d’assistance professionnelle d’urgence. Il est également compatible avec les appareils tiers qui prennent en charge la détection des chutes. Alexa Together sera disponible dans le courant de l’année. Son prix est de 19,99 dollars par mois après un essai de 6 mois pour les nouveaux clients ou d’un an pour les clients Care Hub.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt disponible sur un plus grand nombre d’appareils Echo est la détection de mouvement par ultrasons. Cette fonction sera très utile pour des tâches telles que l’extinction de votre téléviseur en votre absence. Pendant ce temps, les caméras Ring obtiennent des alertes d’événement personnalisées pour créer des détecteurs personnalisés spécifiques aux objets de votre maison.

Cela nous amène donc à la fin de tout ce que Amazon a dévoilé hier soir lors de son événement matériel d’automne. Cela fait clairement beaucoup de produits, mais s’il y a un produit qui a réussi à voler la vedette, c’est bien le robot de maison Astro. Reste à savoir lequel de ces produits arrivera en France.