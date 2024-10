ROG Phone 9 : Fuite vidéo et confirmation de la charge rapide 65 W

Asus a confirmé que la série ROG Phone 9, son prochain smartphone dédié au gaming, sera dévoilée le 19 novembre pour le marché mondial. Cette nouvelle série promet des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs, avec des fuites dévoilant déjà plusieurs détails clés.

Le ROG Phone 9 sera équipé du tout dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, optimisé pour offrir des performances exceptionnelles pour les jeux. Les premiers benchmarks des autres smartphones utilisant ce chipset montrent une amélioration substantielle des performances par rapport à la génération précédente.

Le Snapdragon 8 Elite devrait également permettre de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30%, ce qui augmentera l’autonomie du téléphone, un point crucial pour les gamers.

Une prise en main vidéo du ROG Phone 9 a fuité, montrant une construction plus premium et suggérant des améliorations dans les matériaux et le design. Cependant, le design global restera analogue à celui du ROG Phone 8, avec des ajustements subtils pour améliorer l’expérience utilisateur.

Il a également été repéré sur le China Quality Certification Centre (CQC), confirmant une prise en charge de la charge rapide de 65 W, comme pour la série précédente.

ROG Phone 9, des fonctionnalités dédiées au gaming

Bien que les spécifications complètes ne soient pas encore dévoilées, ASUS pourrait se concentrer davantage sur l’optimisation de fonctionnalités spécifiques au gaming, comme les AirTriggers et la gestion de la chaleur, tout en conservant la même technologie de charge rapide.

Le ASUS ROG Phone 9 semble prêt à devenir l’un des smartphones les plus puissants pour le gaming, avec un Snapdragon 8 Elite qui améliore à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Avec de potentielles améliorations matérielles, une conception premium, et des caractéristiques gaming avancées comme la gestion thermique et les AirTriggers, le ROG Phone 9 devrait attirer les joueurs en quête d’une expérience immersive.