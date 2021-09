Le Amazon Halo s’améliore, avec le nouveau Halo View et bien plus encore

Le Amazon Halo s'améliore, avec le nouveau Halo View et bien plus encore

Amazon a annoncé un nouveau membre de sa famille Halo. Le nouveau Amazon Halo View est le nouveau tracker de santé de l’entreprise, doté d’un écran couleur AMOLED qui affichera les mesures de santé. Cependant, les appareils Halo s’améliorent également, car Amazon a annoncé deux nouvelles fonctionnalités qui ont été créées pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme.

Le dernier événement technologique d’Amazon a apporté plusieurs grandes surprises, y compris un plus grand Echo Show 15, un nouveau Glow, et un étonnant petit Astro qui vous fera certainement penser à regarder Wall-E une fois de plus. Et, le géant du commerce en ligne a également présenté son nouveau tracker de santé, le Amazon Halo View. Ce nouveau tracker de fitness dispose d’un écran couleur et d’une année complète d’abonnement à Halo pour seulement 80 dollars. C’est une excellente affaire si l’on considère que le Halo Band original se vend à 100 dollars.

Si le Halo View peut recueillir une tonne de données biométriques, notamment la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang et la température de la peau, il ne recueillera pas les données vocales comme le faisait la précédente génération. Amazon a abandonné le microphone que le Halo original utilisait pour surveiller et analyser vos émotions (bien que cette fonction soit toujours disponible dans l’application Halo). Le Halo View peut également faire le suivi du sommeil et vous avertir des SMS avec un moteur haptique.

Amazon a suggéré que cet appareil a « jusqu’à 7 jours d’autonomie » et qu’il sera chargé de la même manière que l’original l’était (et continue de l’être) en seulement 90 minutes.

Le Halo View sera disponible en trois coloris : noir, vert et violet. Vous pourrez également acheter des bracelets supplémentaires (Amazon promet 15 couleurs de bracelets sport), notamment en tissu, en cuir et en métal.

Des services complémentaires

Le nouveau Halo View n’est pas arrivé seul, car Amazon a également annoncé un tout nouveau service Halo Fitness qui offre aux membres des tonnes d’entraînements de qualité studio par plusieurs experts et entraîneurs de confiance — voyez-le comme le concurrence de Apple Fitness+. En outre, Halo Nutrition est une nouvelle expérience d’adhésion qui aidera tous ceux d’entre nous qui ont du mal à manger sainement, car elle fournit des recettes saines ; de plus, vous obtenez également des outils pour la planification personnalisée des repas. Le plus intéressant, c’est que ces deux nouvelles fonctionnalités sont déjà incluses dans l’abonnement Halo, ce qui signifie que vous n’aurez pas à payer de supplément pour l’une de ces nouvelles fonctionnalités.

Le service Halo d’Amazon comprend également d’autres fonctionnalités intéressantes, telles qu’un catalogue en constante expansion d’entraînements, de ressources sur le sommeil, de programmes de nutrition, etc. Vous pouvez également mesurer votre pourcentage de graisse corporelle depuis votre domicile grâce à la vision par ordinateur et à l’apprentissage automatique des produits Halo.

Le Amazon Halo View sera vendu 80 dollars et sortira outre-Atlantique « à temps pour les fêtes ». Halo Fitness sera inclus dans l’abonnement Halo, et un abonnement limité à Halo sera inclus dans le Halo View. Malheureusement, tout comme le Halo Band, il est peu probable de le voir arriver en France.