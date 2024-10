Amazon investit dans les SMR : l’avenir des data centers est-il nucléaire ?

En début de semaine, Google a annoncé avoir conclu un accord d’achat d’électricité pour la production d’un petit réacteur nucléaire modulaire qui n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire. En début d’année, Microsoft a fait une annonce sur le lancement d’un projet de réacteurs modulaires. Aujourd’hui, c’est au tour d’Amazon.

Amazon Web Services (AWS) annonce trois investissements dans le domaine des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), une technologie encore en développement. Ces investissements s’inscrivent dans une tendance croissante des géants de la technologie à s’intéresser à cette source d’énergie alternative pour alimenter leurs data centers gourmands en électricité. Contrairement à l’accord de Google, qui consiste en un engagement d’achat d’électricité si les réacteurs sont un jour achevés, Amazon versera une certaine somme d’argent en amont dans le cadre des accords.

Deux des accords d’Amazon concernent des fournisseurs d’énergie qui desservent des zones où l’entreprise possède déjà des data centers. Le premier accord avec Energy Northwest, un fournisseur d’énergie du nord-ouest du Pacifique, prévoit le financement d’une étude de faisabilité pour l’ajout de SMR à la centrale nucléaire de Columbia Generating Station. En contrepartie, Amazon obtiendra le droit d’acheter l’électricité produite par quatre SMR.

Le deuxième accord avec Dominion Energy en Virginie vise à explorer des « moyens innovants de faire progresser le développement et le financement des SMR tout en atténuant les risques potentiels en matière de coûts et de développement ».

Le troisième investissement d’Amazon concerne X-energy, une start-up qui développe des SMR. Amazon participe à un tour de table de 500 millions de dollars pour aider X-energy à finaliser la conception de son réacteur et à obtenir les autorisations réglementaires.

Les petits réacteurs nucléaires modulaires : une solution d’avenir ?

Les SMR présentent plusieurs avantages par rapport aux grands réacteurs nucléaires :

Modularité : ils peuvent être fabriqués en usine et transportés sur le site d’installation, réduisant les coûts et les délais de construction.

: ils peuvent être fabriqués en usine et transportés sur le site d’installation, réduisant les coûts et les délais de construction. Flexibilité : la puissance de la centrale peut être adaptée à la demande en ajoutant ou en retirant des modules.

: la puissance de la centrale peut être adaptée à la demande en ajoutant ou en retirant des modules. Sécurité : ils sont conçus pour être intrinsèquement sûrs et résister aux pannes et aux accidents.

X-energy: une technologie innovante

La technologie de X-energy repose sur des particules de combustible auto-contenues appelées « particules TRISO ». Ces particules contiennent du carburant d’uranium et un modérateur en graphite, encapsulés dans une coque en céramique. Leur conception empêche le carburant nucléaire de s’échapper, même en cas d’accident.

Pourquoi cet intérêt soudain pour les SMR ?

L’intérêt croissant pour les SMR s’explique par la demande énergétique croissante des data centers, amplifiée par l’essor de l’IA. Les énergies renouvelables, bien que moins chères, ne sont pas idéales pour alimenter les data centers en raison de leur caractère intermittent. De plus, le développement des énergies renouvelables est freiné par des contraintes liées au réseau électrique.

Les SMR offrent une solution potentielle à ces problèmes, mais leur développement est encore incertain et les risques sont élevés. L’investissement d’Amazon dans X-energy témoigne de l’inquiétude de l’entreprise quant à ses besoins énergétiques futurs et de sa volonté d’explorer des solutions alternatives, même les plus risquées.