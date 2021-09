Amazon dévoile les nouveaux Echo Show 15 et Amazon Glow pour rapprocher les familles

Amazon a révélé des produits plutôt excitants lors de son dernier événement matériel. Bien sûr, nous avons reçu de grandes surprises, comme un Wall-E en chair et en os, de nouvelles caméras de sécurité, et plus encore. Mais ceux qui ont retenu mon attention sont le nouvel Echo Show 15 et le Amazon Glow.

Le tout nouveau Amazon Echo Show 15 est conçu pour aider les familles à rester connectées, organisées et divertissantes. Il est doté d’un écran de 15,6 pouces qui peut être placé sur votre comptoir ou même être fixé à un mur. Il vous aidera également à afficher et à contrôler les appareils de la maison connectée, à suivre les colis, à laisser des notes ou à appeler vos amis et votre famille.

Le Echo Show 15 ne s’arrête pas là, puisqu’il vous permet également de diffuser vos contenus préférés en 1080p à partir de vos services de streaming préférés, notamment Prime Video, Netflix, Hulu, et plus encore. De plus, il est équipé du processeur AZ2 Neural Edge d’Amazon, ce qui lui permet de traiter la parole et la vision par ordinateur sur l’appareil.

Il est beaucoup plus rapide que le Echo Show 10 et que les appareils plus anciens équipés du processeur AZ1, qui viennent de bénéficier d’un traitement de la parole sur l’appareil pour les personnes soucieuses de leur vie privée. Le AZ2 est une puce à quatre cœurs qui peut effectuer 22 fois plus d’opérations par seconde que le AZ1, et prend bien sûr en charge la reconnaissance vocale sur l’appareil que Amazon vient d’annoncer, mais peut également travailler simultanément sur des charges de travail de vision par ordinateur.

Le AZ2 peut ainsi permettre au Echo Show 15 de reconnaître une personne inscrite à la nouvelle fonction d’identification visuelle tout en traitant ses demandes. Inutile de dire que la fonction de cadre photo numérique est également disponible sur le Echo Show 15, mais vous pouvez aussi maintenant afficher un tas de widgets Alexa que vous pouvez configurer pour afficher diverses informations sur le foyer.

Glow, des technologies immersives

Amazon a également présenté Glow. Amazon Glow combine des technologies immersives de projection, de détection et de vidéo pour donner aux utilisateurs l’impression de s’amuser ensemble, même s’ils sont éloignés. Glow se concentre sur l’aide à apporter à vos enfants pour lire des histoires, jouer à des jeux, créer des œuvres d’art et plus encore grâce à son espace interactif projeté.

« Glow apporte un tout nouveau niveau d’amusement qui laisse les enfants être des enfants et accueille les adultes dans une nouvelle façon passionnante de se connecter et de créer des liens, même s’ils sont éloignés », a déclaré Joerg Tewes, directeur général d’Amazon Glow. « Nous avons créé une surface projetée incassable, surdimensionnée, comme aucune autre, fusionnant le plaisir numérique et physique qui excite les enfants et ravit les adultes avec tout ce qu’ils peuvent faire ensemble ».

Le Amazon Echo Show 15 sera disponible au prix de 250 euros. Les supports de comptoir et autres accessoires seront vendus séparément, au cas où vous seriez intéressé à en obtenir un. Le Glow commencera à 300 dollars. Il est livré avec un tapis, un étui à tapis, un an d’Amazon Kids Plus. Malheureusement, aucune information sur un lancement en France pour ce dernier.