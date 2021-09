Les nouveaux appareils Ring et la sonnette vidéo Blink d’Amazon vous aideront à assurer la sécurité de votre maison

Amazon vient d’annoncer plusieurs nouveaux produits axés sur la sécurité. La société a ajouté de nouveaux appareils qui vous aideront à contrôler tout ce qui se passe dans et autour de votre maison. Nous avons vu un nouveau Ring Alarm Pro, le Ring Always Home Cam, la sonnette vidéo Blink, et le kit de caméra Blink Outdoor + Floodlight, mais ce n’est pas tout, car nous avons également vu l’annonce d’un nouveau service appelé Ring Virtual Security Guard.

Le kit de sécurité Ring Alarm Pro est livré avec 8 composants qui, une fois combinés, offriront une protection complète de la maison. Ce kit offre un Wi-Fi fiable et une sécurité réseau avancée avec un routeur eero intégré et une connexion Internet de secours qui vous couvrira 24h/24 et 7j/7.

Il comprend également des capteurs de détection de mouvement, une station de base Alarm Pro, un clavier et quatre capteurs de contact pour vos portes ou fenêtres, ainsi qu’un prolongateur de portée d’alarme. Vous pourrez également contrôler, armer et désarmer ce dispositif avec votre voix. De plus, vous obtiendrez également des alertes avec Alexa Guard qui vous préviendra lorsqu’il détectera le son d’un verre brisé ou d’autres alarmes.

La Ring Always Home Cam est un autre excellent moyen de garder un œil sur tout ce qui se passe dans votre maison. Cette caméra volante d’intérieur avec plusieurs perspectives et des trajectoires de vol personnalisées.

Cette caméra glissera à travers votre maison pour vous permettre de voir tout ce que vous devez vérifier. Sa vidéo HD avec une résolution 1 440 × 1 440 pixels avec une LED intégrée éclairera le chemin au cas où vous auriez besoin d’enregistrer la nuit ou dans des environnements sombres. Vous pourrez également contrôler et avoir accès à toutes ces informations avec l’application Ring, et si votre alarme Ring se déclenche, votre Always Home Cam volera automatiquement pour voir ce qui se passe.

Une nouvelle sonnette vidéo

La sonnette vidéo Blink a également été annoncée aujourd’hui, et elle vous permettra de répondre à votre porte où que vous soyez. Elle est équipée d’une caméra vidéo 1080p HD de jour et infrarouge de nuit et d’un système audio bidirectionnel. De plus, elle offrira également une longue autonomie de batterie, des alertes personnalisées, des alertes de détection de mouvement, et plus encore. La caméra Blink Outdoor + Floodlight est un support de projecteur HD sans fil alimenté par une batterie et une caméra de sécurité intelligente avec détection de mouvement qui vous permettra également de voir, d’entendre et de parler avec les visiteurs, attendus ou non.

La Blink Video Doorbell sera disponible au prix de 59,99 euros.

Virtual Security Guard

Enfin, Virtual Security Guard est un nouveau service d’abonnement qui vous permettra de garder un œil sur votre maison lorsque vous êtes en vacances, que vous dormez ou que vous vous trouvez dans un endroit où la réception est mauvaise. Ce service est le fruit d’une coopération avec la société de surveillance Rapid Response, leader du secteur.

En d’autres termes, d’autres personnes veilleront au bien-être de votre maison et de vos biens. Et ne vous inquiétez pas, ce n’est pas comme si vous alliez avoir un inconnu qui surveille vos caméras en permanence. Amazon a également pris le temps de penser à votre vie privée.