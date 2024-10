Kindle Paperwhite : nouvel écran, performances boostées et autonomie record

Amazon lance de nouvelles versions de ses liseuses Kindle et Kindle Paperwhite. La Paperwhite bénéficie d’une refonte majeure avec un écran plus grand et affleurant les bords de l’appareil, tandis que le modèle d’entrée de gamme se pare d’un nouveau coloris et d’améliorations de vitesse.

La nouvelle Kindle Paperwhite est désormais dotée d’un écran de 7 pouces, offrant un meilleur contraste et une luminosité accrue. Le passage des pages est également plus rapide, avec une réduction de 25 % du temps de chargement. L’autonomie atteint trois mois sur une seule charge.

Le modèle standard est proposé à partir de 169,99 euros, soit quelques euros de plus que sa prédécesseure. Une « Signature Edition » est également disponible à 199,99 euros, avec 32 Go de stockage, la charge sans fil et un éclairage frontal auto-ajustable.

Le Kindle d’entrée de gamme intègre un mode sombre, un rétroéclairage 25 % plus lumineux et un meilleur contraste. Le passage des pages est également plus rapide, mais reste moins performant que celui du nouveau Paperwhite.

L’autonomie atteint 8 semaines sur une seule charge, et la liseuse est proposée en noir et en vert matcha. Elle conserve son écran de 6 pouces avec une résolution de 300 ppp, ses 16 Go de stockage et sa prise en charge de l’USB-C. Son prix est de 109,99 euros.

Des mises à jour Kindle attendues

Ces mises à jour des Kindle et Kindle Paperwhite étaient attendues, les précédents modèles commençant à dater. Le Paperwhite, liseuse la plus populaire d’Amazon, bénéficie d’améliorations significatives qui répondent aux attentes des utilisateurs. Le Kindle d’entrée de gamme se contente d’une mise à jour plus modeste, mais son nouveau coloris et ses performances améliorées devraient séduire les lecteurs.

Un autre changement important ? Après 5 ans sans mise à jour, la Kindle Oasis a finalement suivi le même chemin que la Kindle Voyage. Les appareils haut de gamme d’Amazon pour les liseuses sont désormais les Kindle Paperwhite Signature Edition et Paperwhite Colorsoft Signature Edition. Il n’existe plus de modèle avec des boutons physiques pour tourner les pages.