iPhone 16 : Ventes décevantes, Apple réduit la production

Les ventes de la série iPhone 16 ne répondent pas aux attentes d’Apple, ce qui a conduit à une réduction de la production. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a révélé que Apple a réduit les commandes d’iPhone 16 de près de 10 millions d’unités pour la période allant du dernier trimestre 2024 à la première moitié de 2025.

Les modèles standard et Plus sont principalement touchés par cette réduction, ce qui suggère que la demande pour les modèles Pro est à la hauteur des prévisions. En conséquence, Apple prévoit désormais de produire 84 millions d’unités d’ici la fin de la seconde moitié de 2024, contre les 88 millions d’unités initialement prévues.

Voici un aperçu de la production prévue par trimestre :

Quatrième trimestre 2024 : 80 millions d’unités (contre 84 millions au T4 2023)

Premier trimestre 2025 : 45 millions d’unités (contre 48 millions au T1 2024)

Deuxième trimestre 2025 : 39 millions d’unités (contre 41 millions au T2 2024)

iPhone 16, impact sur les revenus d’Apple

Apple ne devrait pas voir ses revenus affectés de manière significative au quatrième trimestre 2024, en partie grâce au fait que le modèle le plus cher, l’iPhone 16 Pro Max, devrait être le plus vendu. De plus, il y avait un plus grand écart entre le nombre d’iPhone produits et vendus au quatrième trimestre 2023, ce qui réduit l’impact de la baisse cette année.

Cependant, l’impact des réductions sera ressenti plus fortement au premier semestre 2025, en partie à cause d’une baisse du prix moyen avec le lancement de l’iPhone SE 4. Ce modèle moins cher pourrait réduire la marge bénéficiaire d’Apple sur ses ventes d’iPhone.

Il était initialement prévu que le lancement de Apple Intelligence stimulerait les ventes, mais il semble qu’Apple ne compte plus sur cette stratégie pour inverser la tendance. Cela reflète également un rapport de Barclays publié il y a quelques semaines, qui indiquait qu’Apple avait réduit la production de l’iPhone 16 de 3 millions d’unités pour le quatrième trimestre 2024. Ce rapport montrait également une baisse de 15 % des ventes d’iPhone 16 par rapport à l’année précédente.

Manque d’innovation matérielle

Les deux rapports suggèrent que la faible demande pourrait être liée à un manque d’innovation matérielle, un facteur qui semble affecter l’enthousiasme des consommateurs pour la gamme iPhone 16. Cette situation soulève des questions sur la capacité d’Apple à dépasser

Samsung en tant que leader des ventes mondiales de smartphones au quatrième trimestre, comme certaines prédictions l’avaient initialement envisagé. Reste à voir si Apple pourra redresser la barre au fil des mois à venir.