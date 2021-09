Le nouveau robot Astro de Amazon peut garder un œil sur votre maison pendant votre absence

Lors de l’événement matériel Amazon hier soir, nous avons pu découvrir un nouveau robot de maison appelé Astro. Honnêtement, j’ai été surpris par l’annonce du nouvel Astro. Je m’attendais à de nouveaux écrans connectés, des enceintes connectées, et plus encore, mais ce petit robot est venu comme un choc. Amazon a créé ce nouveau produit pour aider les clients d’une nouvelle manière à la maison.

En plus de fournir toute la gamme de commandes vocales Alexa auxquelles vous êtes habitués, le Amazon Astro est doté d’une caméra télescopique qui peut obtenir une vue complète de votre maison, et pas seulement du niveau du sol. « Astro est un robot d’un genre nouveau et différent, conçu pour aider les clients dans toute une série de tâches, comme la surveillance de la maison et le maintien du contact avec la famille. Il rassemble les nouvelles avancées en matière d’intelligence artificielle, de vision par ordinateur, de technologie des capteurs et d’informatique vocale et périphérique dans un ensemble conçu pour être utile et pratique », indique l’entreprise.

Il utilise le mouvement autonome, la cartographie de la maison et la compréhension visuelle pour apprendre la disposition de votre maison et naviguer parmi les nombreux obstacles changeants. Pour contribuer à humaniser le robot, Astro possède une personnalité unique, grâce à ses yeux et à sa voix.

Ring, filiale d’Amazon, s’associe à Astro par le biais d’un nouveau service de sécurité. Ring Protect Pro connecte Astro avec du personnel de sécurité en direct s’il détecte une perturbation pendant ses patrouilles. Astro dispose également de capacités de reconnaissance audio grâce à Alexa Guard qui peut détecter les alarmes et autres sons personnalisés afin que vous puissiez être alerté immédiatement.

Si la sécurité de votre maison est un cas d’utilisation majeur, Amazon a également montré comment Astro peut aider à rester en contact avec des proches qui pourraient avoir besoin d’aide de temps en temps. Pour commencer, Astro vous permet de lancer instantanément un appel en utilisant Drop In. Il utilise également la nouvelle fonctionnalité Alexa Together, grâce à laquelle des routines peuvent être créées et partagées entre les membres de la famille, et une intervention d’urgence professionnelle est immédiatement accessible.

Pas encore en France

Amazon affirme qu’il s’agit de son premier robot, mais pas le dernier. Si l’on en croit le drone Ring Always Home, Amazon est très désireux de faire circuler ses caméras dans votre maison. Cela peut vous mettre la puce à l’oreille, mais Amazon a beaucoup insisté sur le respect de la vie privée tout au long de l’événement de lancement. Astro, en particulier, sera doté de voyants lumineux indiquant quand il diffuse une vidéo ou un son en continu.

Dans le cadre du programme Day 1 Edition d’Amazon, Astro est disponible en précommande au prix de lancement de 999,99 dollars (à condition d’avoir une invitation) et sera expédié dans le courant de l’année. Après cela, Astro coûtera 1 499,99 dollars. Aucune information sur une disponibilité en France.