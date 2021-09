Google propose enfin YouTube Music aux anciennes montres Wear OS

Au début de l’année, Google a introduit l’application YouTube Music sur les nouvelles montres Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de Samsung, qui fonctionnent toutes deux sous Wear OS 3. Elle fait maintenant de même pour les montres Wear OS plus anciennes fonctionnant sous Wear OS 2. Cependant, toutes les montres ne l’obtiendront pas immédiatement. La société l’offrira d’abord à quelques smartwatches Android sélectionnées, avant de l’étendre à d’autres appareils « plus tard cette année » depuis le Google Play Store.

Le déploiement initial de YouTube Music aura lieu cette semaine et concernera les nouvelles smartwatches Gen 6 de Fossil et Michael Kors, les TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellulaire/LTE et TicWatch E3 de Mobvoi..

Bien que Google ne le dise pas exactement, ces montres sont toutes des montres dotées de la puce Snapdragon Wear 4100, plus puissante. Il est possible que l’entreprise ait encore besoin de temps pour optimiser l’application pour les montres Wear OS plus anciennes, dont le matériel est généralement beaucoup plus faible.

Quant à l’application YouTube Music elle-même, elle semble être la même que celle qui est actuellement disponible pour Wear OS 3. Les utilisateurs peuvent s’attendre à diffuser de la musique sans publicité, à écouter des listes de lecture personnalisées ou à emporter leurs propres listes de lecture et albums hors ligne avec la fonction « Smart Downloads » de YouTube.

Google a peut-être lancé une nouvelle version de Wear OS, mais la plupart des gens ne vont pas la voir avant longtemps. La société aurait pu convaincre Samsung avec une période d’exclusivité de Wear OS 3, après laquelle les autres fabricants de montres Wear OS pourront inclure l’application sur leurs appareils. C’est pourquoi Google prend en charge les anciennes versions de Wear OS ainsi que les nouvelles, plutôt que de verrouiller ses nouvelles fonctionnalités derrière une nouvelle mise à jour de la version.

Une application indispensable

Outre YouTube Music, Google a également apporté des mises à jour à d’anciens produits, notamment Gboard, l’application Google Play, Google Messages et Google Pay, il y a un peu plus d’un mois.

YouTube Music était particulièrement nécessaire sur Wear OS. Bien que Google ait déjà pris en charge Google Play Music sur sa plateforme dédiée aux montres, la suppression du service sans remplaçant a laissé un vide. Bien que Spotify existe, l’application ne prenait pas en charge la lecture hors ligne jusqu’à il y a quelques semaines. Le support de Google a peut-être été tardif, mais (pour utiliser un cliché) mieux vaut tard que jamais.