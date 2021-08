Microsoft facilite le téléchargement officiel de Windows 11 avec un ISO

Microsoft a également annoncé une nouvelle application Paint pour Windows 11, qui devrait arriver bientôt pour les Windows Insiders. Ainsi, télécharger ce fichier ISO et l’utiliser pour installer le nouveau système d’exploitation est la meilleure façon de s’assurer que vous obtenez le dernier et le meilleur de Microsoft.

Ceux qui viennent de Windows 10 auront également plus de possibilités de faire du multitâche. Et, si vous optez pour le canal Dev de Windows Insider, vous obtiendrez de nouvelles mises à jour d’applications, comme la nouvelle expérience Alarmes. Celle-ci s’accompagne de « Focus Sessions », conçues pour vous aider à vous concentrer au travail à l’aide de minuteurs, ainsi que d’une intégration de Spotify.

Si vous utilisez le fichier ISO pour mettre à jour ou installer proprement un PC Windows 11, cette version devrait vous permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités majeures de Windows 11 à ce jour. Cela inclut le menu Démarrer et la barre des tâches nouvellement redessinés, ainsi que la nouvelle application de chat et l’intégration de Microsoft Teams.

Au moment de choisir, gardez à l’esprit que le canal Dev est mis à jour plus fréquemment, tandis que le canal Beta est plus stable, mais ne contient pas les dernières fonctionnalités. Vous pouvez ensuite créer un support d’installation sur une clé USB ou un CD.