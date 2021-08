Voici la nouvelle application Paint dédiée à Windows 11

Microsoft travaille sur toutes sortes de nouvelles choses pour Windows 11, et il s’avère que l’une des applications qui reçoivent une refonte moderne dans ce nouveau système d’exploitation est l’application Paint.

Microsoft Paint est peut-être l’une des applications de base les plus emblématiques de Windows. Parfois raillées pour ses fonctionnalités de base, certaines personnes ont impressionné les net-citoyens en créant des œuvres d’art en utilisant uniquement ces mêmes outils de base. L’application a également été critiquée pour être restée inchangée au fil des ans, depuis le lancement de Windows 8 en 2012.

Alors qu’elle était censée être remplacée par la nouvelle Paint 3D, l’application Paint classique de Microsoft est toujours présente dans Windows et, sans surprise, elle est également prévue pour Windows 11. Il s’agit de la première mise à jour majeure de Paint depuis des années, et elle inclut même un mode sombre.

Panos Panay, responsable de Windows et des périphériques chez Microsoft, a annoncé aujourd’hui sur Twitter le nouveau design de Paint. La vidéo de teasing comprend un aperçu des améliorations apportées au sélecteur de polices, aux pinceaux et à un mode sombre pour Paint. Les outils semblent beaucoup plus faciles à utiliser, avec un sélecteur rapide qui montre toutes les différentes brosses et leurs effets. L’outil de police de Microsoft pour Paint est également flottant, avec des options de taille, d’alignement, etc.

Comme vous pouvez le voir, tout semble être beaucoup plus élégant, alignant ainsi l’interface utilisateur de Microsoft Paint avec celle du reste du système d’exploitation. En outre, la saisie au stylet est apparemment également prise en charge, ce qui est tout à fait logique pour la stratégie à long terme de Microsoft.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV —Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

On ne sait pas exactement quand les membres du programme Windows Insider pourront tester ce nouveau design de Paint, mais Panay affirme qu’il sera disponible pour être testé « bientôt ».

Windows 11 sera disponible en octobre

En outre, Microsoft n’a pas fourni de date de sortie spécifique pour Windows 11, mais la société a suggéré que le nouveau système d’exploitation verrait le jour plus tard cette année, très probablement en octobre. « Windows 11 sera disponible par le biais d’une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC à partir de la fin d’année. Nous travaillons également avec nos partenaires pour nous assurer que les PC Windows 10 que vous achetez aujourd’hui sont prêts pour la mise à niveau vers Windows 11 », a déclaré Microsoft dans son annonce initiale de Windows 11. « La mise à niveau gratuite commencera à être déployée sur les PC Windows 10 éligibles à partir des fêtes de fin d’année et se poursuivra jusqu’en 2022. Et la semaine prochaine, nous commencerons à partager une première version de Windows 11 avec le programme Windows Insider — il s’agit d’une communauté passionnée de fans de Windows dont les commentaires sont importants pour nous ».

Windows 11 est déjà en test pour les utilisateurs du programme Insider.