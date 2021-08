Les tablettes Galaxy Tab S8 pourraient être lancées avec le puissant Snapdragon 898

Samsung a lancé la Galaxy Tab S7 en août 2020, nous devrions donc voir un nouveau modèle de façon imminente. Mais, des sources suggèrent que la gamme de tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung pourrait en fait ne pas débarquer avant début 2022. C’est décevant, mais il semble que Samsung pourrait tirer le meilleur parti de ce temps supplémentaire.

Selon @UniverseIce, les Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, et Galaxy Tab S8 Ultra auront tous un chipset Snapdragon 898.

All Snapdragon 898, Not Exynos2200 https://t.co/0mnJ95hNvT — Ice universe (@UniverseIce) August 19, 2021

Il s’agit d’un chipset qui n’a pas encore été annoncé, sans parler de sa disponibilité sur les smartphones, mais on s’attend à ce qu’il soit le successeur du Snapdragon 888 et qu’il soit susceptible d’alimenter un grand nombre des meilleurs smartphones phares Android de l’année prochaine. Donc, si la Galaxy Tab S8 était lancée maintenant, elle ne pourrait pas avoir un chipset aussi puissant en son cœur.

La source souligne qu’aucun des modèles de Samsung Galaxy Tab S8 n’utilisera le Exynos 2200, qui devrait être le prochain chipset haut de gamme conçu par Samsung elle-même. Cependant, ce n’est pas surprenant, puisque les tablettes phares de Samsung ont tendance à rester avec une puce Snapdragon.

En plus de ces informations sur le chipset, @UniverseIce affirme également que la gamme Galaxy Tab S8 prendra en charge la recharge à 45 W. C’est beaucoup plus rapide que les smartphones de Samsung, qui pour la plupart plafonnent à 25W, mais ce n’est pas mieux que ce qui était offert sur la gamme Galaxy Tab S7.

De réelles concurrentes à l’iPad Pro

Alors que les trois modèles de la gamme Galaxy Tab S8 dont on parle sont censés utiliser un chipset haut de gamme plus rapide que tous ceux que l’on trouve actuellement dans un smartphone ou une tablette Android, ils pourraient être bien placés pour concurrencer le puissant chipset M1 des modèles d’iPad Pro 2021.

S’ils disposent également d’une charge de 45W, ils se chargeront également beaucoup plus rapidement, les tablettes d’Apple plafonnant à 18 W. Sur la base des spécifications précédemment évoquées, la gamme Galaxy Tab S8 pourrait également rivaliser avec la gamme d’iPad Pro en termes de taille, la Tab S8 Ultra étant même censée être encore plus grande avec ses 14,6 pouces. Les écrans haute résolution et les taux de rafraîchissement de 120 Hz sont également probables, tout comme l’AMOLED (au moins sur les deux modèles les plus chers). Aucun des iPad Pro n’utilise l’AMOLED.

Quoi qu’il en soit, ces spécifications suggèrent que la gamme Galaxy Tab S8 sera en mesure de rivaliser ou de battre les meilleures tablettes d’Apple dans la plupart des domaines matériels — même si elles pourraient encore avoir du mal à rivaliser sur le plan logiciel.