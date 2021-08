L’application de chat de Windows 11 Bêta optimisée par Teams

Microsoft a officiellement publié la build 22000.132 de Windows 11 hier, et comme prévu, il est livré avec de nombreuses améliorations pour les utilisateurs des canaux Dev et Bêta.

Mais en ce qui concerne les utilisateurs inscrits dans le canal Beta du programme Windows Insider, le plus grand changement est le début des Chats de Microsoft Teams sur leurs appareils.

En d’autres termes, cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs du canal Bêta également, bien que vous deviez garder à l’esprit qu’elle ne prend en charge que les comptes personnels pour le moment. Les comptes professionnels ne fonctionnent toujours pas, alors croisons les doigts pour que cette fonctionnalité fasse son apparition vers Windows 11 prochainement.

« Le Chat de Microsoft Teams est maintenant disponible pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Bêta. Nous sommes également ravis de commencer à déployer les appels audio et vidéo individuels et de groupe, avec de nombreuses fonctionnalités que vous attendez. Vous pouvez créer et rejoindre des réunions », a annoncé Microsoft aujourd’hui.

« Vous pouvez activer ou désactiver votre microphone et votre caméra et choisir vos haut-parleurs, votre microphone et votre caméra préférés dans les paramètres de l’appareil. Vous pouvez gérer les informations et les options de la réunion. Vous pouvez partager votre écran, voir la liste des participants, admettre des participants à la réunion depuis le hall, discuter et voir les vidéos des gens dans une galerie. Nous sommes ravis d’apporter cette expérience à un réseau de personnes de plus en plus important ! ».

Les versions Bêta

L’anneau Bêta du programme Windows Insider est le meilleur choix pour rester au courant de tout ce qui se passe sur le front de Windows 11, car le canal Dev serait utilisé pour tester des fonctionnalités expérimentales qui n’ont pas nécessairement une date de sortie spécifique.

Windows 11 devrait être lancé en octobre de cette année, et bien sûr, Microsoft continuera à déployer de nouvelles versions previews pour s’assurer que tout fonctionne correctement avant le grand lancement.